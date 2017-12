1. Real Madrid trở thành đội đầu tiên bảo vệ được Champions League

Giành chiến thắng trước Juventus với tỉ số 4-1, trong đó có cú đúp của tiền đạo Cristiano Ronaldo, Real Madrid không chỉ lên ngôi vô địch La Liga, mà còn trở thành đội đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch Champions League, kể từ khi cúp C1 chuyển thành Champions League vào năm 1992.

2. Đội tuyển Đức vô địch Cúp các Liên đoàn châu lục (FIFA Confederations Cup 2017)

Với một đội hình có tuổi trung bình là 23,8, dàn cầu thủ trẻ Đức giành chiến thắng 1-0 trước tuyển Chile, ở trận chung kết cúp các Liên đoàn châu lục, tổ chức tại Nga, qua đó hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu vô địch, gồm: 4 lần vô địch thế giới, 3 lần vô địch châu Âu, 1 lần vô địch Olympic và 1 cúp các Liên đoàn châu lục.

3. Anh lần đầu vô địch U20 World Cup

Pha lập công duy nhất của chân sút 20 tuổi, Calvert-Lewin vào lưới U20 Venezuela, giúp tuyển Anh lần đầu tiên đăng quang tại giải U20 World Cup, tổ chức tại Hàn Quốc, chấm dứt 66 năm khát danh hiệu vô địch của bóng đá Anh.

4. Usain Bolt thất bại trên đường đua 100m tại giải vô địch điền kinh thế giới

Cán đích với thời gian 9 giây 95, "tia chớp" Usain Bolt chỉ giành HCĐ ở nội dung sở trường 100m, tại giải điền kinh vô địch thế giới 2017, diễn ra tại London (Anh). Đây là kết cục buồn cho huyền thoại đường đua cự ly ngắn trước khi chia tay đường chạy. Usain Bolt hiện vẫn là người giữ kỷ lục thế giới nội dung 100m với thành tích 9 giây 58, lập tại Berlin, Đức năm 2009.

5. Tuyển Italia lần đầu tiên sau 60 năm vắng mặt tại World Cup

Thất bại với tổng tỉ số 0-1 sau 2 lượt đi và về trước đội tuyển Thụy Điển, tuyển Italia, từng 4 lần đăng quang tại World Cup, lần đầu tiên sau 60 năm vắng mặt trong ngày hội bóng đá thế giới, tổ chức tại Nga vào 2018. Sự kiện này dẫn tới quyết định từ chức của Chủ tịch LĐBĐ Italia và HLV trưởng Gian Piero Ventura, cũng như đặt dấu chấm hết cho những cựu binh như Buffon, Barzagli và De Rossi, từng vô địch World Cup 2006.

6. Quần vợt Tây Ban Nha thăng hoa

Với chức vô địch giải Pháp mở rộng, danh hiệu thứ 10 tại sân đấu sở trường, và danh hiệu thứ 3 ở giải Mỹ mở rộng, Rafael Nadal, 31 tuổi, trở thành tay vợt "già nhất" đứng đầu bảng xếp hạng Liên đoàn quần vợt quốc tế (ITF) và cũng trở thành tay vợt lớn tuổi nhất có vị trí số 1 thế giới khi kết thúc năm, từ khi bảng xếp hạng ATP bắt đầu xuất hiện năm 1973.

Trong khi đó, nhà vô địch Wimbledon 2017, Garbine Muguruza, trở thành tay vợt nữ người Tây Ban Nha đầu tiên kể từ 1994, sau Arantxa Sanchez-Vicario, được ITF bình chọn là tay vợt nữ xuất sắc nhất năm.

7. Hiện tượng Miu Hirano xô ngã 3 tượng đài bóng bàn Trung Quốc

Liên tiếp đánh bại 3 ngôi sao hàng đầu thế giới người Trung Quốc, trong đó có nhà đương kim vô địch Olympic, tay vợt số 1 thế giới Ding Ning và đương kim vô địch Trung Quốc, tay vợt số 2 thế giới Zhu Yu-ling, hiện tượng Miu Hirano trở thành tay vợt không mang quốc tịch… Trung Quốc đầu tiên trong vòng 21 năm qua, giành được ngôi vô địch bóng bàn đơn nữ châu Á.

8. Cristiano Ronaldo lần thứ 5 giành danh hiệu Quả bóng Vàng

Cristiano Ronaldo, 32 tuổi, trở thành cầu thủ thứ 3, sau Stanley Matthew và Fabio Cannavaro, giành giải thưởng Quả bóng Vàng ở độ tuổi ngoài 30. Đây là danh hiệu thứ 4 trong 5 năm gần đây của siêu sao bóng đá người Bồ Đào Nha. Với danh hiệu này, Ronaldo đã san bằng số danh hiệu Quả bóng Vàng với Lionel Messi.

9. Chris Froome vô địch Tour de France 2017

Chỉ cán đích thứ 65 ở chặng đua cuối cùng đến Khải Hoàn Môn ở Đại lộ Champs-Élysées, tay đua người Anh sinh ra tại Kenya, Chris Froome đoạt áo Vàng chung cuộc năm thứ ba liên tiếp tại giải đua xe đạp vòng quanh nước Pháp – Tour de France 2017. Đây là chiến thắng thứ 4/5 mùa gần nhất anh dự giải. Tuy nhiên, bình luận trên đài phát thanh, tay đua người Mỹ, Lance Armstrong, bị tước 7 danh hiệu vô địch Tour de France do sử dụng doping, cho rằng đội đua Sky và Froome đã có biện phán gian lận tinh vi để thống trị Tour de France như hiện tại.

10. Floyd Mayweather giành chiến thắng trước Conor McGregor trong trận quyền Anh đắt giá nhất hành tinh

Với doanh thu đạt trên 1 tỷ USD từ bản quyền truyền hình, bán vé và quảng cáo, trận quyền Anh giữa Floyd Mayweather, người toàn thắng 49 trận đã đấu, trong đó có 26 trận thắng knock-out, với Conor McGregor, võ sĩ duy nhất cùng lúc sở hữu 2 đai vô địch võ tự do (UFC), trở thành cuộc so găng đắt giá nhất hành tinh. Dù không được đánh giá cao về chất lượng chuyên môn, do chênh lệch trình độ và đẳng cấp giữa hai võ sĩ, trận quyền Anh này mở ra hướng kết hợp giữa thể thao và thương mại cho các nhà tổ chức./.