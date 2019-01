17 tuổi trở thành Quán quân Giọng hát Việt, từ cô học sinh bé nhỏ Hương Tràm bỗng trở thành ngôi sao vụt sáng trong làng âm nhạc Việt. Ở thời điểm đó, hào quang nổi tiếng đến với Hương Tràm quá nhanh nên nữ ca sĩ vô tình vướng vào không ít ồn ào không đáng có. Nhưng sau tất cả, Hương Tràm vẫn không ngừng cố gắng, nỗ lực khẳng định bản thân với những sản phẩm âm nhạc chất lượng trong suốt 6 năm qua.

Đáng chú ý phải kể đến thành công của ca khúc “Em gái mưa” – ca khúc nổi tiếng nhất Vpop cuối năm 2017 – đạt 400 triệu lượt nghe. Đây là bài hát lập kỷ lục lượt nghe lớn nhất lịch sử Vpop trên Zing MP3. Còn trong năm 2018, Hương Tràm vẫn giữ vững phong độ với “Duyên mình lỡ” của nhạc sĩ Tú Dưa, bài hát có 5 tuần đứng nhất #zingchart tuần, nằm trong top 10 #zingchart 15 tuần liên tiếp và sở hữu gần 170 triệu lượt nghe.

Bên cạnh đó, nữ ca sĩ còn ghi dấu ấn với rất nhiều giải thưởng lớn trong và ngoài nước. Tại Zing Music Awards 2017, Hương Tràm đã mang về 2 giải thưởng: “Nữ ca sĩ được yêu thích nhất” và “Ca khúc Pop/Ballad được yêu thích nhất” (Em gái mưa). Và đến năm 2018, Hương Tràm tiếp tục được xướng tên ở cả 3 trên 5 hạng mục lớn nhất gồm Nghệ sĩ của năm, Bài hát của năm (Duyên mình lỡ) và Music video của năm (Duyên mình lỡ).của giải phưởng Zing Music Awards. Rõ ràng đây là một minh chứng cho sự thành công của người nghệ sĩ đi lên bằng chứng giọng hát, nội lực, luôn được khán giả yêu mến.

PV: Năm 2017, cú hit “Em gái mưa” đạt 400 triệu lượt nghe trên Zing MP3, và đến năm 2018 Hương Tràm lại tạo bất ngờ với “Duyên mình lỡ”. Cơ duyên gì giúp bạn lựa chọn những ca khúc một khi đã hát sẽ thành hit?

Hương Tràm: Tràm tin mọi thứ trong cuộc sống đều xuất phát từ chữ “duyên”. Và Tràm may mắn nhận được may mắn dó thôi. Riêng về “Duyên mình lỡ” của năm 2018, sáng tác của nhạc sĩ Tú Dưa thì đó quả thật là những cảm xúc mà Tràm muốn gửi trao, giải bày tâm sự của chính mình. Chắc có lẽ nhiều khán giả sẽ đồng cảm với Tràm vì những giai điệu và ca từ sâu lắng trong hai ca khúc này.

PV: Cảm xúc của bạn ra sao nếu năm tiếp tục giành chiến thắng ở hạng mục Bài hát của năm hay trở thành Ca sĩ của năm tại Zing Music Awards?

Hương Tràm: Nếu tiếp tục giành chiến thắng hay không thì Tràm vẫn cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Năm qua V-pop hoạt động khá sôi nổi và mỗi nghệ sĩ đều có những cố gắng cho riêng mình cả. Và tất nhiên, sẽ hạnh phúc vỡ òa thêm gấp nhiều lần nếu Tràm nhận được sự may mắn này.

PV: Sở hữu loạt bản hit "quốc dân" như “Em gái mưa”, “Cánh hoa tàn” và mới đây là các ca khúc “Duyên mình lỡ”. Phải chăng Hương Tràm đã định hình được hình ảnh trong mắt công chúng?

Hương Tràm: Tràm không bó buộc mình trong một khuôn khổ nào cả. Với mỗi ca khúc là một câu chuyện và sự đồng cảm của mình. Tràm cũng không ngần ngại thay đổi nhưng cũng rất muốn “chiều lòng” khán giả của mình. Mỗi sản phẩm của Tràm đều mang câu chuyện chính vì thế mà Tràm chọn tên liveshow đầu tiên của mình là “Hộp Thư số 1” và hình ảnh Tràm giống như một cánh chim bồ câu truyền tải thông điệp và nhận những cảm xúc, câu chuyện của khán giả và giúp họ giải tỏa bằng âm nhạc.

PV: Hương Tràm có nhiều lợi thế trong âm nhạc, như giọng hát, kỹ thuật thanh nhạc tốt lại biết cập nhật xu hướng thị trường cùng thái độ làm việc chuyên nghiệp. Dường như bạn đang khẳng định thành công bằng tài năng, không chiêu trò?

Hương Tràm: Là một nghệ sĩ thì làm sao tránh khỏi những “xáo động ồn ào”, tuy nhiên, khán giả chính là những nhân chứng công tâm nhất trong sự nghiệp của mình. Những sản phẩm âm nhạc chỉn chu, những show diễn và sự yêu mến của khán giả chính là những gì Tràm có được. Showbiz đã quá nhiều giá trị ảo, nếu mình bị hòa lẫn vào thì thật sự sẽ đánh mất chính bản thân. Lúc trước Tràm quan tâm rất nhiều từ những phê bình, chỉ trích trên mạng xã hội, khi mình quan tâm quá nhiều mình lại mất đi khá nhiều. Tràm chọn cách chỉ quan tâm và chú tâm đến những điều tốt đẹp không phải là quan tâm nhiều hơn mà quan tâm ít đi, quan tâm đến những gì thật sự gần gũi, chân thành và cốt lõi của bản thân.

PV: Trước khi thành công với ballad, Hương Tràm từng thử sức với EDM, dance nhưng đều không thành công. Lý do vì sao? Bản thân thể hiện không tốt hay không may mắn?

Hương Tràm: Tràm nghĩ mọi điều trong cuộc sống đều có lý do của nó. Và phải chăng đó là một thế lực nào đó muốn Tràm thành công ở dòng nhạc Ballad nhẹ nhàng và sâu lắng. Tràm không nghĩ mình thất bại khi thử sức với EDM và dance như bạn nói. Sản phẩm gần đây “Live for this moment” cũng nhận được hàng triệu người xem. Chỉ là để so sánh với Ballad thì có lẽ chưa thể bằng nếu xét về mặt con số. Ở một thời điểm nào đó, hầu hết chúng ta đều đạt tới một vị trí mà ta thấy sợ hãi nếu thất bại và chỉ bám víu lấy thứ ở ngay trước mắt hay những gì mà có thể làm tốt. Theo Tràm khi còn trẻ hãy bước ra khỏi vòng an toàn nếu chưa sẵn lòng đối diện với thất bại thì cũng chưa sẵn sàng với thành công.

PV: Bước chân, lăn lội vào showbiz từ lúc mới 17 tuổi, và chịu đủ thăng trầm. Nếu được lựa chọn lại, Hương Tràm chọn hào quang hay sự trong sáng đúng tuổi của mình?

Hương Tràm: Cái Tràm chọn chính là đam mê của mình là được sống cùng âm nhạc. Mọi người cũng biết, gia đình Tràm cũng là một gia đình có truyền thống nghệ thuật, nên máu nghệ sĩ của Tràm rất là nhiệt tâm và cháy bỏng. Nếu có sự lựa chọn thì Tràm vẫn chọn con đường âm nhạc.

PV: Luôn hát những ca khúc thất tình, chất chứa nỗi niềm, liệu Hương Tràm đang “khóc” cho chính cuộc tình của mình?

Hương Tràm: Mỗi bài hát của Tràm là một câu chuyện và Tràm chính là người đặt để cảm xúc để dẫn dắt chúng. Và có những sản phẩm xuất phát từ sự đồng cảm của chính mình, tuy vậy cũng có những ca khúc “thay lời muốn nói” cho khán giả của mình.

PV: Sau 6 năm từ cô bé The Voice team Thu Minh, giờ Hương Tràm đã trưởng thành, bản lĩnh như nào?

Hương Tràm: Tất cả hành trình trưởng thành của mình thì hơn ai hết chính là khán giả đều có thể nhìn thấy được. Từ những sản phẩm âm nhạc được công chúng yêu mến với sức lan tỏa thời gian qua, những show diễn đến lẫn tính cách, lối sống và hình ảnh của mình.

PV: Hương Tràm của ngày hôm nay nói gì về những sai lầm trong quá khứ của mình?

Hương Tràm: Thời gian qua, Tràm cố gắng cống hiến bù đắp những sai lầm trong quá khứ, những bồng bột, đó là điều Tràm phải trân trọng và phải làm nhiều hơn so với các bạn ca sĩ trẻ bây giờ.

PV: Trong tình yêu Hương Tràm là người như thế nào?

Hương Tràm: Trước đây Tràm rất trọng sự nghiệp nên sống quá lý trí, đôi khi hơi phũ phàng. Tôi quan niệm ông trời không cho ai mọi thứ ở trong một thời điểm. Tất cả những gì bạn truyền đi trong thời điểm đó sẽ khiến bạn nhận được năng lượng như vậy. Thời gian qua cái tôi muốn nhắn gửi đều là công việc. Vì thế lúc mình cần tập trung cho công việc thì khó dành thời gian cho tình cảm. Nhưng đương nhiên sau này, đến một thời điểm nào đó, khi thấy mình cần bệ phóng vững chắc là gia đình và một mái âm cho riêng mình, Tràm sẽ nghĩ đến tình yêu nhiều hơn.

PV: Vậy kế hoạch của năm 2019 của Hương Tràm liệu có áp lực ca khúc mới phải hot hơn “Em gái mưa”, “Duyên mình lỡ”?

Hương Tràm: Năm 2019 Tràm sẽ đánh dấu 6 năm trong sự nghiệp của mình bằng một live show “Hộp thư số 1” tại Hà Nội. Đây là tâm sức của mình cùng ekip của mình. Còn nói về một sản phẩm mới thì Tràm từng chia sẻ là không quá lực so với những sản phẩm thành công trước đó của mình, Tràm chỉ áp lực với chính sản phẩm, với chính dự án của mình mà thôi.

PV: Cảm ơn Hương Tràm, chúc bạn ngày càng thành công hơn!

