Lupita Nyong'o sinh năm 1983 tại Mexico, có bố mẹ là người gốc Kenya. Ngoài thành thạo hai ngôn ngữ trên, diễn viên da màu còn nói lưu loát tiếng Anh, Tây Ban Nha và tiếng Luo (một bộ tộc ở châu Phi). Lupita Nyong’o lớn lên trong gia đình có bố là Thượng nghị sĩ Kenya, mẹ điều hành trung tâm điều trị ung thư và sở hữu công ty truyền thông riêng.

Ở tuổi 19, Lupita đăng ký vào một khóa học làm phim vì nghĩ đó là con đường thực tế vào nghề hơn là trở thành diễn viên. Từng chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn, Lupita nói: “Tôi không biết ai thành công trong nghề diễn viên tại Kenya, chính vì thế, tôi cảm tưởng việc tôi học về nghề làm phim còn dễ hơn cả việc trở thành một diễn viên. Đó chính là điều tôi đã làm”.

Nhưng Lupita nhận ra rằng, cô không thể dập tắt mong muốn được làm diễn viên của mình, và vì vậy cô đã đăng ký vào khoa kịch nghệ của Đại học Yale. Trong thời gian học đại học, cô từng làm trợ lý sản xuất cho phim “The Constant Gardener” (2005) với công việc là hỗ trợ cho nam diễn viên nổi tiếng Ralph Fiennes. Cuộc trò chuyện tình cờ với Ralph Fiennes đã khiến Lupita quyết định mình phải bước ra đứng trước ống kính máy quay.

“Một ngày nọ, khi ăn trưa với Ralph, anh ấy đã hỏi về sở thích của tôi. Tôi nói với anh, tôi nghĩ rằng mình muốn trở thành một diễn viên. Anh đã nói: “Chỉ làm điều đó nếu bạn chẳng còn gì khác để làm và chẳng muốn làm gì hết. Số của tôi đây. Tôi sẽ là người chỉ dẫn cho cô" - Lupita cười - "Mọi chuyện không hẳn là thế, nhưng anh ấy đã cho tôi những lời khuyên rất thiết thực".

Chỉ vài tuần trước khi tốt nghiệp vào năm 2012, Lupita đã nhận được vai diễn nô lệ Patsey trong “12 Years A Slave”. Vai diễn đầu tay đã giúp Lupita vượt qua những đối thủ nặng ký năm đó là Jennifer Lawrence và Julia Roberts để giành tượng vàng Oscar cho Nữ diễn viên phụ xuất sắc. Đây là một bước ngoặt trong cuộc đời người đẹp da màu. Lupita Nyong'o đã mang về niềm tự hào cho Kenya khi làm điều chưa nữ diễn viên gốc Kenya nào làm được - nhận đề cử và thắng giải Oscar.

Vị đạo diễn của “12 Years A Slave” - Steve McQueen nhớ lại khoảnh khắc mình bắt gặp Lupita: “Lần đầu tiên nhìn thấy Lupita trên băng, tôi nghĩ đó là một ảo ảnh. Tôi đã dụi mắt khi nhìn thấy những gì tôi đang thấy. Tôi cho vợ và con gái xem cùng và họ xác nhận với tôi rằng tôi đang thấy một nữ diễn viên tuyệt vời”.

Trên sân khấu lễ trao giải Oscar lần thứ 86, Lupita đã có bài phát biểu xúc động: “Khi tôi nhìn xuống tượng vàng này, nó một lần nữa nhắc lại cho tôi, cùng tất cả những đứa trẻ ở ngoài kia rằng, dù bạn có là ai, sinh ra ở đâu, xuất phát từ tầng lớp nào đi chăng nữa, giấc mơ của bạn đều có thật, và đều có thể thực hiện được”.

Thành công của vai diễn đầu tay giúp Lupita Nyong’o vươn lên hàng ngôi sao ở Hollywood. Cô sau đó góp mặt trong các dự án bom tấn “The Jungle Book” và “The Queen of Katwe” năm 2016. Năm 2018, khán giả yêu điện ảnh chắc hẳn chưa quên hình ảnh mạnh mẽ đầy quyến rũ của Lupita Nyong’o trong vai Nakia - người tình của Hoàng đế T’Challa trong siêu phẩm Marvel – “Black Panther”.

Ngoài ra, không ít người hâm mộ sẽ thấy bất ngờ thú vị khi biết Lupita Nyong’o chính là nguyên bản và giọng lồng tiếng cho nhân vật nhỏ thó Maz Kanata trong bom tấn “Star Wars: The Force Awakens” của đạo diễn J.J. Abrams. Cô tiếp tục đảm nhận vai lão bà nghìn tuổi này trong “Star Wars: The Last Jedi” và sẽ còn xuất hiện trong phần phim “Star Wars: Episode IX” ra mắt trong năm nay.

Trong năm 2019, tác phẩm kinh dị "Us" đến từ chủ nhân tượng vàng Oscar – đạo diễn, biên kịch Jordan Peele là một dự án được Lupita Nyong’o lựa chọn để đầu tư diễn xuất trong quãng nghỉ giữa các bom tấn hành động. Bộ phim đang “gây bão” các phòng chiếu nhờ cách kể chuyện mới lạ và những tầng nghĩa ẩn dụ thâm thúy ẩn dưới cốt truyện đầy kích thích. Một lần nữa, với đẳng cấp Oscar, Lupita Nyong’o lại khiến khán giả phải nổi da gà bởi phần diễn xuất đầy ám ảnh.

Chia sẻ về cơ duyên đến với “Us”, Lupita Nyong’o nói: “Vì Jordan Peele, tôi sẵn sàng bước qua vách đá. Tôi rất thích trí tuệ của anh ấy khi xem chương trình truyền hình “Key & Peele” và tôi nhớ là đã đưa anh ấy vào danh sách sẽ làm việc cùng một ngày nào đó. Sau đó tôi xem “Get Out” tới 5 lần trong một tháng. Tôi bị cuốn hút bởi bộ phim đó. Peele cuối cùng cũng tiếp cận tôi và gửi kịch bản phim “Us”. Tôi thường đọc kịch bản rất chậm, nhưng với “Us” tôi đã đọc xong chỉ trong vòng 24 giờ và nhận ra họa có điên tôi mới từ chối. “Us” được làm đúng phong cách của Peele, giúp người xem nhìn sâu vào khía cạnh tâm lý, xã hội và văn hóa dù nó vẫn là một bộ phim kinh dị. Đúng như cách anh ấy nói: "Chúng ta chính là kẻ thù đáng sợ nhất của bản thân"”.

Đạo diễn Jordan Peele đã phải hết lời ca ngợi diễn xuất của Lupita trong bộ phim này: “Cô ấy bộc lộ cảm xúc nhân vật bằng cách mà tôi chưa bao giờ thấy ở diễn viên nào. Một người vô cùng kiên định suốt quá trình diễn xuất, ngay từ khi chuẩn bị cho vai diễn. Trước khi quay tôi đã cảnh báo Lupita rằng “Này tôi sẽ hành hạ cô rất nhiều trong bộ phim này đấy, hãy chuẩn bị sẵn sàng”. Và Lupita đã hoàn thành xuất sắc như một người lính kiên cường. Cô ấy đã thể hiện được tất cả những gì tôi mong đợi”.

“Đã ngưỡng mộ Lupita từ rất lâu, chúng tôi vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng cô ấy chưa bao giờ đảm nhận một vai chính nào hết mà chỉ thủ vai những nhân vật phụ cực kỳ đáng nhớ.” Ian Cooper, nhà sản xuất của “Us” cho biết.

Không chỉ có tài năng diễn xuất, Lupita Nyong’o còn được xem như một biểu tượng thời trang ở Hollywood. Mỗi lần xuất hiện trên thảm đỏ, cô đều là tâm điểm chú ý bởi phong cách thời trang đặc biệt. Nếu như nhiều minh tinh lựa chọn cho mình những bộ đầm với màu sắc phổ biến, an toàn như ánh kim, màu be hay đen, trắng… thì Lupita mạnh dạn với những gam màu sặc sỡ, thậm chí không ngại màu neon vốn rất kén người mặc.

Vào năm 2014, ngôi sao của Hollywood ký hợp đồng đại diện cho thương hiệu hạng sang của Pháp là Lancôme và trở thành nữ Đại sứ da màu đầu tiên của họ. Đó là thỏa thuận mang tính đột phá không chỉ vì cô là người da màu mà còn vì màu da và mái tóc đen đặc trưng của cô vốn trước đây không mấy được chào đón tại Hollywood.

“Tôi rất tự hào khi được đại diện cho tầm nhìn đặc biệt của họ dành cho phụ nữ và những ý tưởng rằng, vẻ đẹp của người phụ nữ không bị đóng theo một khuôn mẫu cụ thể nào mà phải là cách cô ấy tự do thể hiện mình”, cô nói.

Lupita Nyong’o cũng là phụ nữ da màu hiếm hoi từng tham gia vào hai chiến dịch quảng cáo nước hoa Calvin Klein và Tiffany và có tới bốn lần lên trang bìa của tạp chí Vogue Mỹ. Năm 2014, Lupita Nyong’o bất ngờ được tạp chí People vinh danh là Người phụ nữ đẹp nhất thế giới.

Cô thừa nhận, việc được vinh danh tại giải thưởng nhan sắc của People là hoàn toàn chưa bao giờ dám mơ tới. Lupita từng rất tự ti về ngoại hình của mình, bởi cô quan niệm rằng “làn da sáng, mịn và mái tóc thẳng” mới là chuẩn mực của vẻ đẹp hoàn hảo. Nhưng sau đó, nữ diễn viên tâm sự rằng cô đã tự tin hơn về bản thân mình khi gặp gỡ siêu mẫu da đen, Alek Wek. "Cô ấy có làn da đen như mực nhưng vẫn tự tin sải bước trên khắp các sàn diễn thời trang, trên tất cả các tạp chí. Cô ấy đã tiếp thêm sức mạnh và sự tự tin cho tôi. Khi nhìn Alek Wek, tôi như nhìn thấy một phần của mình trong đó", cô nói.

Duyên dáng và tài năng, Lupita Nyong’o đã tạo niềm cảm hứng và hy vọng cho hàng ngàn cô gái da màu khác. Nyong’o đã nói rất nhiều về con đường tự chấp nhận bản thân, đặc biệt là trong diễn văn tại sự kiện Essence Black Women ở Hollywood năm 2014.

Khi được hỏi rằng, liệu cô có cảm thấy gánh nặng của hàng triệu phụ nữ đang đè lên vai mình hay không? Cô trả lời: “Tôi không thấy gánh nặng nào hết mà chỉ thấy được truyền cảm hứng. Tôi hiểu rằng, mỗi khi có cơ hội đến với mình, lại có những sự thay đổi. Tôi có thể đóng vai trò mà một người như Alek Wek đã truyền cảm hứng cho tôi khi tôi lớn lên. Mỗi khi có ai chia sẻ kinh nghiệm của mình cho tôi hay nói với tôi về việc tôi có ảnh hưởng như thế nào đến họ, tôi đều cảm thấy hạnh phúc. Nhưng tôi không làm điều này chỉ để tạo dựng danh tiếng cho mình. Tôi chỉ mong mình có thể làm gì đó một cách tích cực”./.