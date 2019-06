Tại Chang Arena, ban tổ chức King’s Cup dựng lên 2 hàng rào. Lối đi ở giữa là dành cho xe bus chở đội bóng. Các cầu thủ xuống xe, đi vào phòng thay đồ trong sự chào đón cuồng nhiệt của người hâm mộ.

Nhóm Ultras Thái Lan đã có mặt 2 bên hàng rào từ vài tiếng trước trận đấu với ĐT Việt Nam. Họ hát khỏe đến độ, trong phòng họp báo cũng nghe văng vẳng đoạn điệp khúc: “We are Thailand, we sing Thailand, oh oh oh…” Việc chờ đón các cầu thủ con cưng đủ hấp dẫn để họ đến sân từ sớm và tạo ra bầu không khí phấn khích.

Tan trận, ĐT Thái Lan thua 0-1. Trời đổ mưa ở Buriram. Những cổ động viên trung thành vẫn đứng 2 bên hàng rào để chờ các cầu thủ ra xe bus. Đáp lại, Theerathon Bunmathan và đồng đội đi dọc hàng rào để tặng chữ ký, chụp ảnh selfie với người hâm mộ trước khi lên xe về khách sạn.

Ban tổ chức không quên tạo ra một khu vực riêng để giới truyền thông tác nghiệp thuận lợi, ghi lại những hình ảnh xúc động lòng người dù ĐT Thái Lan thua cay đắng trước ĐT Việt Nam.

Hai hàng rào hay đúng hơn là không gian giao lưu giữa cầu thủ và người hâm mộ, ngay trước và sau trận đấu như tại Chang Arena là điều xa lạ ở các sân vận động Việt Nam.