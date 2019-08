Chiến thắng 4-0 trước Chelsea, cộng với 6 trận toàn thắng trong giai đoạn giao hữu trước mùa giải, MU đang có chuỗi 7 trận thắng liên tiếp. Thành tích ấn tượng hệt như khi Solskjaer mới được bổ nhiệm làm HLV tạm quyền giữa mùa trước.

Nhưng đừng quên, MU đã khởi đầu triều đại của Solskjaer với chiến thắng tưng bừng 5-0 trước Cardiff rồi kết thúc mùa giải 2018/2019 tồi tệ bằng thất bại 0-2 dưới tay Cardiff như thế nào.

Đoàn quân của Solskjaer ở thời điểm hiện tại vẫn là một đội bóng giỏi định đoạt trận đấu bằng những tình huống, hơn là tạo dựng một lối chơi cụ thể. Và trong lòng đội bóng ấy, là những vấn đề đã tồn đọng từ lâu mà chưa được giải quyết rốt ráo.

Mùa giải 2019/2020 mới chỉ bắt đầu và thắng lợi tưng bừng trong ngày ra quân chưa thể đảm bảo thầy trò Solskjaer có đi vào vết xe đổ của mùa giải 2018/2019 hay không?

Tiền vệ Andreas Pereira đã “đánh trống lảng” khi nhận được câu hỏi từ một đài truyền hình của Việt Nam trong phần phỏng vấn sau trận ra quân Premier League. Câu hỏi đó là: “Anh nghĩ gì khi hôm nay Chelsea tung ra nhiều cú sút hơn MU?”.

Trên sân Old Trafford, Chelsea đã tung ra 18 cú dứt điểm (7 trúng đích), MU có 11 lần dứt điểm (5 trúng đích). The Blues cũng là đội cầm bóng nhiều hơn (54%), chuyền bóng nhiều hơn (523 so với 449), chuyền bóng chính xác hơn (84% so với 81%), hưởng phạt góc nhiều hơn (5 so với 3).

Ở Việt Nam, các khách mời trong chương trình bình luận của đài truyền hình nọ đều chung quan điểm “Chelsea đã chơi không tồi trước MU”. Một trong hai vị khách mời đó là Dwight Yorke – cựu danh thủ Quỷ đỏ, đồng đội cũ của HLV Solskjaer.

HLV Frank Lampard có lý khi tuyên bố, Chelsea kém may ở trận này và thua MU vì 4 sai lầm tai hại dẫn đến bàn thua: “Thực tế, chúng tôi đã làm chủ hiệp 1 và lẽ ra phải vượt lên dẫn trước. Nhưng chúng tôi lại không làm được. Và rồi mọi chuyện trở nên thật dễ dàng cho MU, khi họ dẫn trước 3-0.

Họ là đội chơi phòng ngự phản công. Họ có những cầu thủ rất tốc độ. Bạn để mất bóng, họ sẽ phản đòn. Chúng tôi đã có rất nhiều bài học xương máu ở trận này. Nhưng Chelsea không đáng thua 0-4. 4 sai lầm là 4 bàn thua. Không hơn không kém.”

Chelsea đã dứt điểm và cầm bóng nhiều hơn MU ngay trên sân Old Trafford cuối tuần qua, chỉ là một Chelsea “què quặt” vì án phạt cấm chuyển nhượng, mới chia tay 3 ngôi sao Eden Hazard, Gonzalo Higuain, David Luiz. Chelsea ấy còn không có được đội hình tốt nhất của mình ở thời điểm hiện tại khi N’Golo Kante, Antonio Rudiger, Willian, Callum Hudson-Odoi gặp vấn đề với chấn thương.

HLV Frank Lampard đã phải trông cậy vào những cầu thủ trẻ ít kinh nghiệm như Tammy Abraham, Mason Mount cùng những người thường xuyên ngồi dự bị mùa trước như Andreas Christensen, Pedro, Ross Barkley. Chưa kể Kurt Zouma vừa trở lại sân Stamford Bridge sau 2 mùa bị đem cho mượn.

Nếu cột dọc và xà ngang không từ chối những cú dứt điểm của Tammy Abraham và Emerson Palmieri. Nếu Kurt Zouma không mắc sai lầm gây ra quả phạt đền. Chelsea mới là đội nắm lợi thế, chứ không phải MU. Nếu Tammy Abraham xử lý khôn ngoan hơn và không để mất bóng trong pha tranh chấp với Harry Maguire, Chelsea chắc gì đã thủng lưới bàn thứ 2 rồi vỡ trận trước MU.

Tiếc là trong bóng đá không có chỗ cho chữ nếu. Chelsea đã quá “non” còn MU thì quá “son”. Sân Old Trafford tối Chủ nhật vừa thực sự là mảnh đất lành của thầy trò Solskjaer. Họ sút là ghi bàn, phòng ngự hớ hênh mà không phải trả giá, chơi bình bình mà vẫn thắng đậm.

Trong một ngày mà mọi thứ đều đứng về phía MU, các CĐV Chelsea chắc chỉ còn biết ngậm ngùi: “Đen thôi, đỏ thì quên đi!”.

Trước trận đấu với Chelsea tối Chủ nhật vừa qua, một số CĐV MU đã thuê máy bay chở biểu ngữ phản đối các ông chủ nhà Glazer lượn vòng quanh sân Old Trafford. Chi tiết ấy nhắc nhở rằng những mâu thuẫn vẫn luôn âm ỉ trong lòng Quỷ đỏ.

Báo giới Anh và nhiều CĐV MU từ lâu đã coi nhà Glazer là những kẻ phá hoại đội bóng. Hồi tháng 6 vừa qua, nhà báo Darren Clough tiết lộ trên Talk Sports rằng nhà Glazer đã bòn rút khoảng 1 tỷ Bảng từ MU kể từ khi nắm quyền kiểm soát đội bóng năm 2003, trong khi đó ông chủ Sheikh Mansour đã đầu tư hơn 1 tỷ Bảng cho Man City từ năm 2008.

Quyền điều hành MU, nhà Glazer giao cho Phó Chủ tịch Ed Woodward, người được xem như thiên tài trong giới đầu tư nhưng được xem như gã khờ trong làng bóng đá. Với Ed Woodward, đội chủ sân Old Trafford luôn dư dả hợp đồng tài trợ nhưng chưa bao giờ có một chính sách làm bóng đá ổn định.

Và cứ mỗi kỳ chuyển nhượng, Ed Woodward lại trở thành mục tiêu “ném đá” của các CĐV Quỷ đỏ. Năm nay cũng chẳng phải ngoại lệ, khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa mà những Bruno Fernandes, Mario Mandzukic, Paulo Dybala, Sergej Milinković-Savic… vẫn đang “trên máy bay đến Manchester”.

Dù đã chi đậm để gia cố hàng thủ với Harry Maguire và Aaron Wan-Bissaka, MU không có sự bổ sung cần thiết cho hàng công. Romelu Lukaku sang Inter Milan, Daniel James tới từ Swansea. Một người đến, một người đi, số lượng nhân sự vẫn là như vậy. Chưa kể, Romelu Lukaku là tiền đạo cắm còn Daniel James tiền đạo cánh.

Còn nhớ, sau trận hòa 1-1 trên sân Huddersfield cuối mùa trước, HLV Solskjaer đã hùng hồn tuyên bố: “Các bạn vừa xem trận đấu cuối cùng trong màu áo MU của một số cầu thủ rồi đấy”. Câu nói ấy khiến bao CĐV Quỷ đỏ hy vọng về một cuộc cách mạng nhân sự trong kỳ chuyển nhượng Hè.

Kết quả, 11 cầu thủ đá chính trước Huddersfield chẳng đi đâu cả. 3 người vào sân từ ghế dự bị, chỉ có Ander Herrera sang PSG theo dạng chuyển nhượng tự do. Mà Ander Herrera là một trong những cầu thủ được yêu quý nhất ở sân Old Trafford vì tinh thần cống hiến.

“Bom xịt” Alexis Sanchez hay “mầm bệnh” Paul Pogba thì vẫn còn đó và tiềm ẩn nguy cơ bùng phát mâu thuẫn trong phòng thay đồ bất cứ lúc nào. Cũng chẳng ai dám chắc, Paul Pogba có dốc lòng thi đấu cho MU hay vẫn tâm trí vẫn hướng đến Real Madrid như đồn thổi?

Quan trọng hơn, bản ngã của Paul Pogba và những người bạn thân trong phòng thay đồ có mâu thuẫn với lý tưởng của HLV Solskjaer?

Trong mùa Hè vừa qua, Solskjaer đã mang về một loạt trợ lý mới, từ đội 1 đến đội trẻ. Những người mà Solskjaer mô tả rằng “họ biết rõ tôi là ai và tinh thần MU là như thế nào”. Solskjaer không giấu diếm tham vọng “mang ADN Quỷ đỏ đích thực trở lại” và tái thiết đội bóng.

Solskjaer nói hay như hát về bản sắc MU. Nhưng các ngôi sao, đặc biệt là những người trưởng thành từ chính lò đào tạo MU lại tỏ ra không mấy coi trọng bản sắc đội bóng.

Paul Pogba thì vui buồn thất thường, lúc hay lúc dở và hiếm khi cháy hết mình trong màu áo đỏ. Jesse Lingard vừa bị cảnh cáo vì đăng clip dung tục lên trang cá nhân trong kỳ nghỉ Hè. Bạn đồng hành của Jesse Lingard trong kỳ nghỉ ấy là Marcus Rashford. Andreas Pereira từng cười đùa khoái trá trên khán đài khi MU thua Derby County mùa trước.

Cuối mùa trước, Solskjaer từng cố truyền cảm hứng cho các học trò khi đưa đội 1 đến tập ở trung tâm huấn luyện cũ The Cliff trước trận derby Manchester. Đáp lại, các cầu thủ MU không chỉ thua Man City mà còn thua Cardiff và hòa Chelsea, Huddersfield. Trận nào cũng đá như mơ ngủ.

Nếu một ngày, Paul Pogba và “băng đảng” của mình mâu thuẫn với HLV Solskjaer thì cũng không lạ. Vì ngay cả huyền thoại Alex Ferguson cũng mâu thuẫn với chính mình về trường hợp của Paul Pogba.

Sir Alex Ferguson thà đẩy một hậu vệ cánh như Rafael Da Silva lên đá tiền vệ trung tâm còn hơn trao cơ hội cho tài năng trẻ Paul Pogba hồi năm 2011, dù trả giá bằng việc MU thua Blackburn ngay trên sân nhà. Sir Alex Ferguson chẳng thèm hối tiếc khi Paul Pogba dứt áo sang Juventus và tuyên bố: “Thành thật mà nói, tôi không hề thấy bất cứ sự tôn trọng nào mà Pogba dành cho MU”.

Cuối tuần qua, Sir Alex Ferguson cười tươi rói trên khán đài sân Old Trafford khi chứng kiến Paul Pogba và các đồng đội thắng Chelsea 4-0. Huyền thoại người Scotland chắc cũng biết thừa, các ngôi sao MU đang được “o bế” ra sao, dù thời ông cầm quân, không cầu thủ nào được phép đặt mình cao hơn đội bóng.

Nụ cười của Sir Alex Ferguson nhanh chóng trở thành cảm hứng để người ta tung hô Quỷ đỏ. Nhưng nếu có ai nhắc lại chuyện cũ, không biết Sir Alex Ferguson có ân hận vì ngày xưa bạc đãi Paul Pogba hay đành tặc lưỡi “thời thế mà, mỗi lúc mỗi khác”?./.