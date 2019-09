Gương mặt mới mẻ của làng phim truyền hình Việt chia sẻ câu chuyện đằng sau vai diễn “tiểu tam” Trà trong “Hoa hồng trên ngực trái”.

ương Thanh là một gương mặt mới của phim truyền hình thời gian gần đây. Gương mặt thuần Việt bầu bĩnh, hiền lành, giọng nói trong trẻo, thậm chí còn hơi trẻ con, không ai nghĩ cô bé Nguyên An ngốc nghếch trong “Cả một đời ân oán”, hay cô Mai ngây ngô, vụng về của “Những cô gái trong thành phố” lại có thể vào vai “hồ ly tinh” Trà thâm độc, trơ trẽn trong “Hoa hồng trên ngực trái”.

Thực ra diễn viên đóng vai phản diện luôn cần sự dũng cảm nhất định. Bởi ngoài việc hoá thân vào những vai diễn giàu màu sắc, họ còn chịu áp lực lớn từ dư luận, hoặc bị đóng đinh vào 1 dạng vai diễn. Thậm chí, nhiều khán giả từ nỗi căm ghét một vai diễn thành ra ghét luôn cả diễn viên ở ngoài đời. Thế nhưng, được vẫy vùng, thoả mãn với những sắc thái phong phú của mỗi nhân vật luôn là ước mơ của bất cứ diễn viên nào.

Ít ai biết, Lương Thanh đã quyết định không đi thi hoa hậu để tập trung vào vai diễn Trà trong “Hoa hồng trên ngực trái”. Ở độ tuổi 23, cô đang đặt những bước chân vững vàng đầu tiên trong nghề.

PV: Lương Thanh quả là một bất ngờ lớn của “Hoa hồng trên ngực trái”. Đạo diễn nói gì khi chọn Thanh vào vai người thứ 3 thâm độc, thủ đoạn?

Lương Thanh: Lúc nhận được điện thoại của chú Khoa (đạo diễn Vũ Trường Khoa) mời tôi vào vai Trà “Hoa hồng trên ngực trái”, tôi đang chuẩn bị hồ sơ thi Hoa hậu. Tôi thật thà trả lời chú: cháu đang định đi thi Hoa hậu, chú cho cháu đọc kịch bản xem như thế nào đã. Thực ra hầu như ai đọc kịch bản này xong đều không nghĩ tôi sẽ được chọn đóng vai Trà. Mẹ Diễm (cách gọi thân thiết của Lương Thanh và Hồng Diễm) băn khoăn không biết ra hiện trường tôi sẽ diễn như thế nào. Còn chú Khoa chỉ đơn giản nói: “Tao thấy mày hợp thì chọn mày”.

Thú thực, ban đầu tôi nghĩ vai Trà quá nặng. Trà không đơn giản, có quá nhiều sắc thái, giả nai ngây thơ, trâng tráo, trơ trẽn, thâm độc… Trước đó, trong “Cả một đời ân oán” và “Những cô gái trong thành phố”, tôi có thể lôi một phần con người thật của mình vào phim nhưng đến “Hoa hồng trên ngực trái” thì không đơn giản như vậy. Tôi hoàn toàn bối rối vì không biết xử lý như thế nào. Đến ngày hôm nay, dù phim vẫn đang quay và nhận được tín hiệu tốt từ khán giả, tôi đã tự tin hơn rất nhiều.

PV: Áp lực lớn nhất của Lương Thanh là gì?

Lương Thanh: Ban đầu có lẽ chính là gương mặt nhìn hiền lành, kiểu thuần Việt. Tôi cũng suy nghĩ nhiều về cách diễn, nếu làm lố quá, khán giả sẽ nhận ra mình làm quá ngay. Còn nếu diễn chưa đạt, chưa tới, chắc chắn sẽ bị chê. Cho nên tôi nghiên cứu rất kỹ kịch bản, những phân đoạn khó tôi cũng đọc đi đọc lại nhiều lần. Tôi nghĩ mình đã làm tròn vai.

PV: Trà bị nhiều người ghét nhưng lại đánh dấu bước ngoặt của Lương Thanh về diễn xuất. Tình cảm của Thanh đối với nhân vật này ra sao?

Lương Thanh: Chắc chắn là chẳng có ai thích Trà cả vì không ai có thể cảm thong với kẻ thứ 3 đi phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Tôi chỉ mong có một kết thúc đáng thương cho Trà, khiến Trà phải trả giá và nhận ra sai lầm của mình, để khán giả không ghét Trà quá.

PV: Gia tài 3 phim truyền hình nhưng Lương Thanh đã sở hữu kha khá cảnh nóng rồi đấy…!

Lương Thanh: Tôi không hiểu sao mình hay phải đóng những cảnh như vậy. “Những cô gái trong thành phố” thì có bầu mà không biết của ai, đến “Hoa hồng trên ngực trái” cũng vậy.

Khi đóng cảnh thân thiết với “người tình” Giang, ngoài đời tôi và anh cũng là bạn đại học 4 năm nên đỡ hơn, còn với anh Quỳnh (vai Thái), anh Quỳnh hơn tôi nhiều tuổi nên khá ngại.

Trong “Hoa hồng trên ngực trái” cũng thế, thường người thứ 3 là những cô gái xinh đẹp nổi bật, ăn mặc bốc lửa, phóng khoáng, gợi tình… Song Thái là người đàn ông sành sỏi, từng trải, anh ta sẽ không dễ mắc lừa bởi những cô gái như thế. Đạo diễn đã chọn hướng đi ngược lại, “tiểu tam” trong phim này sẽ có gương mặt hiền lành, ăn mặc giản dị mới dễ đánh lừa được Thái. Có lẽ đó cũng là một trong những lý do tôi được chọn vào vai Trà.

PV: Hơn 1 năm qua, cái tên Lương Thanh khá được ưu ái khi liên tục xuất hiện với các dự án lớn. Thanh có thấy mình may mắn?

Lương Thanh: So với mọi người, đúng là tôi đi nhanh hơn. Lúc nhận lời “Hoa hồng trên ngực trái”, tôi thậm chí còn không biết mình đang đứng ở đâu. Đến lúc đó, tôi mới nhìn lại bản thân, dù là diễn viên trẻ, nhưng 1 năm đóng 3 phim thì không chỉ may mắn mà còn cần cả năng lực. Về xinh đẹp thì tôi không phải xinh xuất sắc, có nhiều cô gái trẻ đẹp hơn tôi. Tôi chỉ nghĩ mình có cơ hội, có tiềm năng nên được các đạo diễn tin tưởng. Điều may mắn là đến giờ, các đạo diễn đều bảo không hối hận khi chọn tôi.

PV: Lương Thanh có vẻ khiêm tốn quá. Tôi thấy Thanh đẹp, và bằng chứng là Thanh từng nhận được lời mời thi Hoa hậu. Tôi nghĩ nhan sắc của Thanh cũng góp phần trong sự may mắn của bạn với nghiệp diễn đấy?

Lương Thanh: Tôi nghĩ mình không xinh đâu. Tôi đọc nhiều bình luận của khán giả: “diễn viên đóng vai Trà nhìn mặt nhà quê đầy tham vọng”, rồi “sao nhìn mặt quê thế”... Ngày xưa tôi còn không bao giờ trang điểm, nhìn tồ và ngố lắm. Bây giờ ra đường mới biết chăm sóc bản thân và điệu đà hơn một chút. Tôi nghĩ chính sự đơn giản, mộc mạc, gương mặt thuần Việt Nam là điểm riêng biệt của tôi.

PV: Giữa một dàn diễn viên trẻ với các gương mặt nổi bật như Bảo Hân, Kim Oanh, Mai Anh, Quỳnh Kool…, Thanh tự tin ở mình có điểm gì khác biệt?

Lương Thanh: Mỗi người có một ưu điểm riêng và phù hợp với từng dạng vai khác nhau. Đặc điểm của Lương Thanh chính là sự đơn giản, mộc mạc, không màu mè.

PV: Phim vừa quay vừa phát sóng. Khi xem lại những tập phim mình đã đóng, Thanh còn chưa hài lòng điều gì?

Lương Thanh: Đôi khi tôi bị stress vì những bình luận chê về cách diễn, ngoại hình, đài từ, giọng nói… nhưng quả thực, tôi đã làm hết sức. Khán giả có thể nhận thấy sự nỗ lực và thay đổi của tôi qua 3 bộ phim.

PV: Khoảng 1 năm tham gia nghệ thuật, Thanh đã thu lại được những gì?

Lương Thanh: Lúc thi vào trường Sân khấu Điện ảnh, tôi chẳng khác một đứa trẻ con ngô nghê. Là thủ khoa, rồi nhiều báo gọi điện phỏng vấn, tôi còn không biết trả lời như thế nào. Lúc được mời đi thi hoa hậu, tôi cũng hỏi ý kiến các thầy, các thầy bảo cứ học hành tử tế đã rồi sau này thi gì thì thi. Lương Thanh ngày ấy và đến ngày hôm nay đã trưởng thành hơn rất nhiều. Hơn 1 năm, tôi gặt hái được nhiềukinh nghiệm diễn xuất, bản lĩnh đứng trước ống kính, mối quan hệ từ các anh chị trong nghề và cả tiền nữa.

Đợt rồi tôi hay đến chăm sóc da ở 1 spa. Phải một thời gian mọi người mới biết tôi là diễn viên và ai cũng ngạc nhiên là ở ngoài đời sao lại giản dị, chân phương như thế. Nhưng nếu sắc sảo, sang chảnh, lạnh lùng thì không còn là Lương Thanh nữa rồi.

PV: Tự nhận không có duyên với các cuộc thi hoa hậu, thời gian tới Thanh còn có ý định thi hoa hậu không?

Lương Thanh: Nhiều người gặp tôi và nhận xét tôi không hợp hoa hậu, hợp làm diễn viên hơn. Bây giờ tôi “già” rồi, không đọ được với các bạn trẻ đẹp khác. Hơn nữa, tôi rất yêu nghề diễn và chỉ muốn làm tốt công việc của mình. Nếu cho chọn lại, tôi vẫn làm chọn làm diễn viên.

PV: Tôi thấy nhiều nghệ sĩ tận dụng rất tốt cơ hội để kinh doanh, quảng cáo, đi sự kiện. Lựa chọn sống đơn giản liệu có đem lại cho Thanh thiệt thòi không? Tôi thấy Thanh vẫn rất giản dị, chưa có nhà, có xe riêng, không dùng đồ hiệu?

Lương Thanh: Tôi ham ngủ, cho nên mỗi sáng nếu không làm điều gì thật thích sẽ không muốn dậy sớm. Bình thường, tôi toàn ngủ đến trưa, nhưng nếu hôm nào đi đóng phim, tôi sẽ đặt đồng hồ báo thức và không bao giờ đi muộn. Mẹ vui vì nhận thấy tôi trưởng thành hơn, yêu công việc và biết cố gắng hơn.

Tính tôi đơn giản, không nặng nề, tính toán thiệt hơn điều gì. Để làm nghệ thuật, nếu nói không cần tiền là không đúng. Muốn hình ảnh đẹp lên, phải có tiền để tái đầu tư. Mà đóng phim thì cũng không có nhiều tiền đâu. Song may là tôi không bị cái tính thèm thuồng, thấy mọi người túi hiệu thì phải mua cho bằng được. Những món đồ hiệu chưa bao giờ làm bận tâm trí của tôi. Tôi nghĩ, điều quan trọng nhất là tự biết bằng lòng.

PV: Lương Thanh có suy nghĩ về độ tuổi lập gia đình?

Lương Thanh: Tôi là người phụ nữ độc lập, muốn kiếm tiền bằng khả năng. Tôi phải mua được nhà, được xe rồi mới tính đến chuyện lấy chồng./.