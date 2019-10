PV: Chào Thúy An, cuộc sống của chị thay đổi như thế nào kể từ sau khi giành ngôi Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2018?

Á hậu Thúy An: Sau khi đạt ngôi vị Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam, tôi không bảo lưu mà tiếp tục hoàn thành việc học ở trường nên cuộc sống không có quá nhiều thay đổi. Tôi vẫn là cô sinh viên vui vẻ, năng động, hàng ngày đến trường cùng bạn bè. Thay đổi lớn nhất là sau khi giành ngôi vị Á hậu 2, tôi có cơ hội được tham gia nhiều hoạt động nghệ thuật, hoạt động thiện nguyện hơn.

Khi trở thành một Á hậu, bản thân tôi đã trưởng thành hơn, chỉn chu hơn và biết hoạch định được mục tiêu để phấn đấu. Tôi nỗ lực nhiều hơn trước để hoàn thiện bản thân và để làm được nhiều hơn những điều ý nghĩa, những dự định cũng như mơ ước của mình.

PV: Là Á hậu 2 của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, chị đã có những hoạt động tích cực như thế nào để xứng đáng với danh hiệu mà mình đạt được?

Á hậu Thúy An: Điều đầu tiên, tôi luôn tự nhắc nhở bản thân phải nỗ lực học hỏi mỗi ngày để hoàn thiện bản thân hơn, xứng đáng với danh hiệu đã đạt được, để có hành trang vững chắc tiến ra đấu trường nhan sắc quốc tế, góp phần nâng cao vị thế nhan sắc Việt trên bản đồ nhan sắc Thế giới.

Sau khi giành giải, tôi lựa chọn hoàn thành việc học ở trường trước nên ít tham gia các hoạt động nghệ thuật. Bên cạnh việc học, ưu tiên hàng đầu của tôi chính là sắp xếp thời gian hợp lý để có thể tham gia được nhiều nhất có thể các hoạt động xã hội, hoạt động thiện nguyện có ý nghĩa.

PV: Sắp tới, chị sẽ đại diện Việt Nam tham dự Miss Intercontinental, chị đã có sự chuẩn bị như thế nào cho cuộc thi này?

Á hậu Thúy An: Quan điểm của tôi là rèn luyện và hoàn thiện bản thân mỗi ngày, luôn sẵn sàng cho bất kì hành trình nào. Với quan điểm ấy, tôi đã rèn luyện mỗi ngày từ các kỹ năng cần thiết đến khả năng ngoại ngữ để có cho mình hành trang vững chắc nhất khi đến với Miss Intercontinental.

PV: Chị có đặt ra mục tiêu cụ thể gì cho mình không?

Á hậu Thúy An: Mỗi cô gái khi tới với một đấu trường nhan sắc đều sẽ mong muốn đạt được thành tích cao nhất. Tôi cũng vậy, tôi nghĩ khi mình đặt mục tiêu rõ ràng thì bản thân sẽ có những nỗ lực mạnh mẽ để hướng tới điều mình mong muốn.

PV: Chị thấy mình có đủ tự tin để đến với cuộc thi?

Á hậu Thúy An: Tất nhiên rồi, tôi rất tự tin!

PV: Điều gì khiến chị cảm thấy lo lắng nhất khi cuộc thi đang đến rất gần?

Á hậu Thúy An: Điều lo lắng của tôi lúc này là chiều cao. Tuy nhiên tôi đã cân bằng mọi thứ với nỗ lực cải thiện những kỹ năng khác để thể hiện bản thân tốt nhất có thể, không để một điểm hạn chế ảnh hướng đến sự tỏa sáng của mình.

PV: Điểm mạnh và điểm yếu của chị là gì?

Á hậu Thúy An: Tôi nghĩ điểm mạnh của mình chính là sự lạc quan, vui vẻ, luôn giàu năng lượng và có suy nghĩ tích cực trong mọi chuyện. Bản thân tôi cũng là người thẳng thắn và luôn biết tiếp thu, học hỏi để hoàn thiện bản thân hơn.

Điểm yếu của tôi có lẽ là sự cầu toàn, vì cầu toàn và mong muốn sự hoàn hảo, chỉn chu trong mọi chuyện nên tôi hơi khó tính với chính mình, với những việc mình làm, mình tham gia và với mọi người xung quanh.

PV: Với điểm yếu của bản thân, đến nay chị đã khắc phục được chưa?

Á hậu Thúy An: Hiện tại tôi đã biết cách tiết chế và cân bằng mọi thứ. Khi mình trưởng thành hơn thì sẽ có những cách nghĩ chín chắn hơn giúp tôi thay đổi một cách phù hợp và hoàn thiện bản thân.

PV: Người ta cho rằng, Hoa hậu, Á hậu sung sướng lắm, được ở nhà đẹp, đi xe sang, "ngồi mát ăn bát vàng" rất nhàn hạ, chỉ đi dự sự kiện thôi cũng kiếm được bộn tiền, chị nghĩ sao về điều này?

Á hậu Thúy An: Tôi nghĩ đó là một quan niệm khá phiến diện khi mọi người chỉ nhìn vào bề nổi sự việc để phán xét. Mỗi công việc, mỗi ngành nghề có tính chất riêng, đặc biệt là cuộc sống của mỗi người lại khác nhau. Ở nhà đẹp, đi xe sang, “ngồi mát ăn bát vàng” rất nhàn hạ, để có được những điều đó bắt buộc phải làm việc, phải lao động.

Mỗi người sẽ có công việc riêng, cách làm riêng để hướng tới những điều tốt đẹp đó trong cuộc sống. Kỹ sư, bác sĩ, Hoa hậu, Á hậu hay các nghệ sĩ hoạt động nghệ thuật đều có những cống hiến riêng, đều lao động và dùng sức lực của chính bản thân mình để có được cuộc sống tốt hơn, đầy đủ hơn cho bản thân.

PV: Dễ dàng nhận thấy sự “lột xác” ở chị, từ hình ảnh cô nàng Á hậu ngọt ngào, chị dần thay đổi với vẻ ngoài quyến rũ hơn?

Á hậu Thúy An: Bởi tôi thấy mình trưởng thành hơn (Cười).

PV: … Nhưng Hoa hậu, Á hậu giờ cũng thẩm mỹ nhiều lắm?

Á hậu Thúy An: Tôi cho rằng, mỗi người đều có sự lựa chọn cho riêng mình. Người ta thường nói “Đẹp nhân tạo còn hơn xấu tự nhiên” mà.

PV: Điều này có nghĩa là chị “rất ủng hộ” thẩm mỹ?

Á hậu Thúy An: Nhu cầu được đẹp hơn, hoàn thiện hơn là nhu cầu bình thường của tất cả mọi người và phẫu thuật thẩm mỹ là một trong những cách thức được lựa chọn trong việc làm đẹp. Tuy nhiên, cuộc sống của mỗi người khác nhau, sự lựa chọn này sẽ dựa trên nhu cầu, khả năng và mong muốn khác nhau của từng người. Bản thân tôi không nghĩ đến chuyện sẽ phẫu thuật thẩm mỹ, tôi tự tin và trân trọng ngoại hình hiện tại cùng nét đẹp tự nhiên của mình.

PV: Chị hài lòng với điểm nào nhất trên gương mặt và cơ thể của mình?

Á hậu Thúy An: Tôi cảm thấy tự hào và thấy mình may mắn bởi sinh ra được lành lặn, khỏe mạnh. Vì vậy tôi luôn tự tin và trân trọng hình hài mà mình được ba mẹ ban tặng.

PV: Chị đã bao giờ gặp phải những bình luận và lời nhận xét không hay về mình chưa?

Á hậu Thúy An: Có chứ, tôi cũng là người bình thường như bao người mà.

PV: Vậy chị thường phản ứng ra sao?

Á hậu Thúy An: Ngày mới đăng quang, tôi từng để những bình luận không hay tác động đến tâm trạng, ảnh hưởng tới cuộc sống của bản thân. Tuy nhiên, sau khi đăng quang bản thân tôi ngày càng trưởng thành hơn và cách mình đối diện với những bình luận không hay cũng trưởng thành và mạnh mẽ hơn. Tôi sẽ mạnh mẽ đối diện, giữ bình tĩnh để suy xét vấn đề đúng sai.

Nếu những bình luận thiện chí dựa trên sự góp ý để hoàn thiện tôi sẽ lắng nghe và nếu đúng mình sẽ sửa, còn với những bình luận tiêu cực không mang thiện chí thì rõ ràng là tôi càng không nên để nó trở thành một mối bận tâm.

PV: Bên cạnh vai trò là một Á hậu, chị còn là người mẫu ảnh được "săn đón" bởi sở hữu gương mặt ngọt ngào cùng đôi mắt "biết nói" rất ấn tượng. Chị có thấy quá tải không khi cùng đảm nhận 2 vai trò một lúc?

Á hậu Thúy An: Tôi luôn trân trọng mọi cơ hội đến với mình, tôi còn trẻ, có sức trẻ, có sự nhiệt huyết để có thể thử sức với nhiều vai trò, vị trí khác nhau. Tôi không nghĩ bản thân bị quá tải bởi mỗi cơ hội nghề nghiệp là một món quà trải nghiệm quý giá.

PV: Thúy An “Á hậu”, Thúy An người mẫu ảnh và Thúy An nữ sinh khác nhau như thế nào, thưa chị?

Á hậu Thúy An: Không có sự khác biệt lớn này bởi Thúy An “Á hậu” chính là sự phát triển từ Thúy An nữ sinh và Thúy An người mẫu ảnh. Dù trong bất kì vai trò, vị trí nào, Thúy An vẫn luôn là chính bản thân mình.

PV: Là một cô gái xinh đẹp, nết na, hẳn sẽ có rất nhiều đại gia vây quanh chị?

Á hậu Thúy An: Trước khi đăng quang, An luôn nhận được nhiều sự yêu thương và sau đăng quang tôi càng được vây quanh bởi nhiều sự quan tâm, yêu thương hơn nữa. Tôi trân trọng tình cảm của tất cả mọi người dành cho mình và gọi chung điều đó là những yêu thương chứ không phân biệt đại gia hay bạn bè hoặc là người bình thường.

PV: Nhưng chuyện “đại gia” và người đẹp vẫn là vấn đề muôn thuở, nhất là trong giới nghệ thuật thì càng khó tránh khỏi?

Á hậu Thúy An: Cuộc sống và sự lựa chọn của mỗi người khác nhau mà.

PV: Nhiều người đẹp cũng lên tiếng cho rằng từng bị gạ tình, đã bao chị bạn gặp phải trường hợp thế này chưa?

Á hậu Thúy An: Tôi may mắn chưa gặp phải những tình huống nhạy cảm như vậy. Nhưng tôi nghĩ, nếu gặp phải thì tôi tự tin bản thân sẽ có những lựa chọn và cách giải quyết đúng đắn. Cách giải quyết như thế nào thì khi đó mình sẽ tùy thuộc vào tình hình cụ thể để xử lý.

PV: Chưa bao giờ thấy chị nhắc đến chuyện tình cảm riêng tư và bạn trai…?

Á hậu Thúy An: Chuyện riêng tư tôi muốn giữ cho riêng mình. Hiện tại, tôi lựa chọn tập trung vào việc học, đầu tư vào tri thức và hoàn thiện bản thân mỗi ngày tốt hơn để có thể cống hiến nhiều hơn nữa cho khán giả và có cho mình những thành tựu nhất định trước khi phát triển tình cảm riêng của mình.

PV: Vậy mẫu người yêu lý tưởng của chị như thế nào?

Á hậu Thúy An: Một người đàn ông chín chắn, ấm áp và tốt bụng, đủ mạnh mẽ để chăm sóc và bảo vệ những người mà anh ấy yêu thương.

PV: Chị muốn mình sẽ kết hôn vào năm bao nhiêu tuổi?

Á hậu Thúy An: Tôi muốn thuận theo tự nhiên, tình cảm đến tôi sẽ đón nhận, chưa đến mình cũng không cưỡng cầu hay mong ngóng. Chuyện kết hôn cũng vậy, tôi sẽ kết hôn khi gặp đúng người và cùng nhau đi đến đúng thời điểm.

PV: Còn hiện tại, điều gì là quan trọng nhất trong cuộc sống của chị?

Á hậu Thúy An: Với tôi, gia đình là điều quan trọng nhất trong cuộc sống. Mỗi ngày tôi đều gọi video để trò chuyện với ba mẹ, khi thì mình kể chuyện công việc, học tập cũng có khi tỉ tê với mẹ những chuyện buồn vui trong cuộc sống, cũng có khi chỉ là để hỏi thăm ba mẹ một chút thôi. Nhìn thấy ba mẹ dù chỉ là qua màn hình điện thoại thì tôi cũng lập tức có động lực để tiếp tục cố gắng.

PV: Dự định của chị trong thời gian tới là gì?

Á hậu Thúy An: Tôi sẽ tiếp tục rèn luyện và nâng cao các kỹ năng cần thiết, chuẩn bị cho bản thân một hành trang vững chắc để tới với Miss Intercontinental. Sau đó thì kế hoạch dài hơi hơn sẽ là một Thúy An tích cực với các hoạt động thiện nguyện, hoạt động nghệ thuật sôi nổi. Bên cạnh đó tôi cũng sẽ học hỏi, tích lũy thêm kinh nghiệm để phát triển sự nghiệp kinh doanh riêng của mình.

PV: Xin cảm ơn Á hậu Thúy An ./.