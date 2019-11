PV: Được biết đến là một gương mặt quen thuộc trong các bộ phim điện ảnh và truyền hình, tuy nhiên, mới đây, Lương Mạnh Hải khiến người hâm mộ bất ngờ khi trở lại với cương vị là đạo diễn của bộ phim “Hoa hậu giang hồ”. Lý do nào khiến anh quyết định thử sức ở lĩnh vực mới?

Lương Mạnh Hải: Khi trong vai trò là diễn viên, tôi cảm thấy công việc có phần bị động vì mặc thế nào, đóng với ai, kịch bản ra sao, diễn viên không được quyền quyết định, phải tuân theo yêu cầu của kịch bản. Còn khi ở vị trí đạo diễn, tôi có thể chủ động hơn trong quá trình sáng tạo. Hơn nữa tôi muốn có một bộ phim riêng mình theo đúng nghĩa đen của nó. Đây cũng là một thử thách mới, tạo cảm hứng mới cho tôi khi làm việc.

PV: Tại sao anh lại lựa chọn khai thác một chủ đề nóng là cuộc đua tranh ngôi vị hoa hậu giữa các chân dài cho dự án điện ảnh đầu tay?

Lương Mạnh Hải: Thực hiện bộ phim đầu tay, khai thác đề tài mới lạ chưa ai làm sẽ nhanh chóng gây được ấn tượng với khán giả. Vì thế tôi quyết định lựa chọn đề tài là những góc khuất, chuyện hậu trường trong các cuộc thi sắc đẹp. Phải nói rằng, thật may mắn khi đề tài này chưa có ai đụng tới. Hơn nữa, trong những năm trở lại đây, các cuộc thi hoa hậu đã trở thành chủ đề nóng được công chúng quan tâm. Bản thân tôi cũng đã có kinh nghiệm làm phóng viên 10 năm, từng chứng kiến rất nhiều câu chuyện hậu trường vì thế tôi rất tự tin lựa chọn đề tài này.

PV: Từ góc nhìn của một người chứng kiến rất nhiều cuộc thi sắc đẹp được tổ chức, Lương Mạnh Hải đã phác hoạ thành công góc tối của showbiz hào nhoáng. Vậy liệu ngoài đời, những màn đấu đá, cạnh tranh giữa các người đẹp có kinh khủng hơn trong phim?

Lương Mạnh Hải: Ở ngoài đời còn kinh khủng hơn nhiều. Và có lẽ không chỉ riêng đề tài hoa hậu, mà nói chúng tất cả mọi lĩnh vực, mọi ngành nghề, câu chuyện thực tế bao giờ cũng rất kinh khủng hơn phim ảnh. Có những chuyện tôi nghĩ rằng không thể đưa lên phim được bởi như thế sẽ phần nào mất đi thông điệp mình muốn chuyển tải. Những nhân vật, tình huống chúng tôi xây dựng hoàn toàn là hư cấu, phục vụ cho mục đích kể chuyện, chứ không phải là một lát cắt ngoài thực tế, đưa nguyên lên màn ảnh rộng.

PV: Minh Tú vào vai diễn viên chính có phải là lựa chọn ban đầu của anh?

Lương Mạnh Hải: Lúc đầu, tôi không có ý định mời Minh Tú casting vai chính. Tôi chỉ nhắm Tú cho vai phản diện, tức là vai của Cao Thiên Trang. Nhưng có lẽ cũng là duyên số khi Tú là người đầu tiên chủ động gửi tin nhắn xin casting vai diễn trong “Hoa hậu giang hồ”. Sau một tháng casting, tôi thấy Minh Tú là người trội lên nhất bởi sự nhanh nhạy, thông minh vốn có.

Nói thật, tôi rất sợ casting hoa hậu, người mẫu bởi họ thường xuyên quan tâm quá tới vẻ ngoài nhưng đó là do đặc thù công việc của họ. Thế nhưng Minh Tú thì không như thế. Cô ấy rất thật, từ cách nói chuyện, ứng xử đến diễn xuất đều mang lại thiện cảm và không bị điệu. Khi casting, Tú làm tôi bất ngờ về diễn xuất nên tôi mới quyết định đưa thêm phân đoạn của vai chính cho Tú diễn thử. Có lẽ nếu tôi không chọn Minh Tú thì tôi cũng không biết chọn ai để thể hiện vai diễn này.

PV: Nhiều người cho rằng Lương Mạnh Hải khá liều lĩnh khi casting dàn diễn viên không chuyên cho dự án phim điện ảnh đầu tay. Anh nghĩ sao về điều này?

Lương Mạnh Hải: Khi casting diễn viên, tôi không đặt nặng vấn đề diễn viên chuyên nghiệp hay không chuyên. Chọn diễn viên, tôi nghĩ phải nhìn thấy những mặt được của cô ấy, chứ không phải nhìn vào mặt không hài lòng. Xuất thân là một diễn viên không trải qua trường lớp đào tạo, lúc mới đóng phim, tôi cũng có những cái rất ngô nghê, vụng về. Nếu lần đầu đóng phim mà không có tì vết gì thì chỉ có thiên tài mới làm được điều đó. Tôi nghĩ, với dàn diễn viên, tôi chỉ cần được 6 điểm thôi thì đã là tuyệt vời rồi. Nhưng qua bộ phim này, tôi đánh giá diễn xuất của Minh Tú được 8,5 điểm.

PV: Gắn bó như hình với bóng bên cạnh đạo diễn Vũ Ngọc Đãng, anh có nhận hỗ trợ giúp của anh Đãng ở dự án này không?

Lương Mạnh Hải: Anh Đãng hỗ trợ tôi rất nhiều trong dự án này. Anh là người giúp đỡ chỉnh sửa kịch bản, dựng phim, góp ý rất nhiều từ lúc tôi mới nghĩ ra đề tài, viết kịch bản. Chúng tôi ngồi thảo luận câu chuyện, cùng nhau xây dựng chi tiết cho “Hoa hậu giang hồ”.

Tôi làm diễn viên là do anh Đãng “xúi”, làm sản xuất cũng vậy. Rồi sau này tôi làm đạo diễn cũng do anh Đãng động viên. Sự nghiệp của tôi ngày hôm nay, nếu nói không ngoa, hoàn toàn là công lao của anh Đãng. Nếu không có anh Đãng thì tôi không bao giờ đi theo con đường này. Cùng với nỗ lực của bản thân, tôi may mắn có một bệ phóng quá tuyệt vời khi mới bước chân vào nghề. Anh Đãng không chỉ là người bạn tri kỉ mà còn là người thầy tạo dựng cho tôi được như ngày hôm nay.

PV: “Hoa hậu giang hồ” là dấu mốc đánh dấu sự lấn sân của Lương Mạnh Hải trong vai trò mới. Vậy anh có dự định quay trở lại với diễn xuất?

Lương Mạnh Hải: Tôi sẽ quay trở lại trong vai trò diễn viên nếu tôi nhận được kịch bản phù hợp. Phải nói thật rằng trong 3 năm vừa rồi, tôi không có lời mời đóng phim nào, có lẽ cũng tại tôi từ chối nhiều nên mọi người thấy không còn mặn mà lắm. Nhưng không phải tôi lựa chọn lui về hậu trường vì hết yêu nghề diễn mà tôi muốn làm điều mình thích ở cương vị mới. Hơn nữa, những kinh nghiệm từ khi diễn xuất đã hỗ trợ tôi rất nhiều trong công việc đạo diễn hiện tại. Làm đạo diễn không phải chỉ biết những gì nằm trong lĩnh vực của đạo diễn mà phải có kiến thức rất rộng. Đến bây giờ, tôi vẫn cảm thấy mình rất nhỏ bé, vẫn phải học từng ngày, cố gắng từng ngày. Còn với diễn xuất, nếu có trở lại, tôi hy vọng sẽ được thử sức ở nhiều vai diễn đa dạng hơn.

PV: Lăn lộn trong showbiz Việt đã lâu nhưng Lương Mạnh Hải luôn xây dựng hình ảnh nghệ sĩ kín đáo, ít chia sẻ với khán giả. Anh không sợ việc càng kín tiếng thì có phần mờ nhạt hay thậm chí sẽ có những tin đồn không đúng?

Lương Mạnh Hải: Phải có người mạo hiểm thì phải có người an toàn. Ai mà cũng tẻ nhạt như tôi thì showbiz này chán ốm, làm sao mà vui được. Nếu mà showbiz ai cũng không xuất hiện ở sự kiện, ai cũng không scandal thì mất vui. Mọi người cứ bảo tôi không có “scandal” nhưng có khi là giỏi giấu chứ không phải không có (cười). Tôi từng nghe nhiều tin đồn ác ý nên giờ đây chẳng có tin đồn nào là sốc với tôi hết. Các bạn trẻ mới vào nghề thì các bạn mới bị lung lay trước tin đồn.

Còn bản thân tôi từng làm báo, làm showbiz quá lâu rồi, tôi nghĩ tin thật tôi còn chẳng sợ nữa là tin đồn. Làm nghệ sĩ, bản thân mình đã làm nghề mua vui rồi, mình đã là một sản phẩm rồi. Họ có thể nói tóc xấu quá, béo quá, mũi to quá… đủ các thứ, họ có thể bình phẩm tất cả mọi đặc điểm cơ thể, hình thể của mình, cuộc sống, công việc, tài năng, vào nghề phải chấp nhận cái đó. Những tin đồn là một phần trong công việc phải đương đầu cuối cùng.

PV: Nhiều đồng nghiệp vào nghề sau anh, ngoại hình và tài năng tương đương song lại nổi tiếng hơn, kiếm được nhiều tiền hơn. Anh có bao giờ chạnh lòng?

Lương Mạnh Hải: Không! Vì họ giỏi, họ chạy show, còn mình không đủ giỏi để chạy show. Thực ra tôi không chọn con đường chạy show, chứ nếu chọn, từ hồi “Bỗng dưng muốn khóc” tôi đã làm rồi. Chạy show thì kiếm nhiều tiền hơn, nhưng tôi nghĩ mình cần cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống của mình. Tiền thì ai cũng thích, tôi cũng là người thích tiền, nhưng quan trọng là mình phải biết đủ. Có lẽ tôi với Hà Tăng mà chạy show thì chắc còn rất kinh khủng đấy. Tôi may mắn không bị vào thế phải lo cơm áo gạo tiền nên có thể thoải mái làm nghệ thuật. Tôi làm phim để thỏa mãn tình yêu nghề.

PV: Lương Mạnh Hải thoải mái chia sẻ về công việc nhưng về chuyện tình cảm thì có lẽ vẫn còn là ẩn số?

Lương Mạnh Hải: Những gì là riêng tư thì tôi muốn giữ cho riêng mình. Công việc của mình đã là đứng trước đám đông, phải xuất hiện trên báo chí, mọi thứ về bản thân, công việc đã lên trên mặt báo, lãnh địa cuối cùng lại phơi bày hết cho thiên hạ biết thì chết.

PV: Ở tuổi 38, trong khi nhiều bạn bè đã yên bề gia thất, “cô Trúc” Tăng Thanh Hà đã là bà mẹ 2 con thì Lương Mạnh Hải vẫn là anh chàng độc thân vui vẻ. Anh có ý định lập gia đình không?

Lương Mạnh Hải: Hiện tại tôi chưa nghĩ đến chuyện lập gia đình. Tôi là người khá ích kỷ. Lập gia đình khiến cho tôi cảm thấy bị vướng bận và mất sự tự do. Tôi đã nhìn thấy những người xung quanh có gia đình tức là họ có được nhiều điều khác hơn tôi nhưng họ cũng phải hy sinh đánh đổi. Tôi còn rất nhiều điều muốn làm nên có lẽ lập gia đình chưa phải dự định của tôi lúc này.

PV: Xin cảm ơn anh!./.