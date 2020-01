“Bình An là người khó tính và có quy tắc riêng nhưng từ khi yêu nhau thì mình bẻ được những quy tắc đó” - Á hậu Bùi Phương Nga chia sẻ.

PV: Năm 2019 sắp kết thúc, nhìn lại những gì đã qua, chị thấy mình đã làm được những gì và chưa làm được những gì?

Á hậu Bùi Phương Nga: Một năm đã qua, những điều Nga đã làm được đó là trưởng thành hơn, biết chủ động sắp xếp thời gian hợp lý để vừa hoàn thành tốt việc học vừa hoàn thành khối lượng công việc nhất định và dành thời gian cho gia đình. Bên cạnh đó Nga cũng thử sức với lĩnh vực mới như tham gia game show Tường Lửa, rèn luyện kĩ năng MC khi tham gia dẫn dắt chương trình Mr & Ms, dẫn phần thi Người đẹp biển và Người đẹp tài năng tại Miss World Việt Nam, vị trí MC thảm đỏ tại Lễ trao giải Âm nhạc cống hiến, trở thành đại sứ Lễ hội Nho và Vang… phát triển bản thân hơn khi chụp mẫu cho nhiều BST thời trang hơn.

Do kế hoạch tập trung và ưu ái cho việc hoàn thành chương trình học trước nên Nga không đặt ra quá nhiều dự định mà chỉ chỉ cố gắng cần bằng thời gian giữa việc học và các hoạt động nghệ thuật, hoạt động xã hội ý nghĩa có thể tham gia.

PV: Trong các hoạt động cộng đồng thì sao, chị đã làm được gì và chưa làm được gì?

Á hậu Bùi Phương Nga: Nga luôn cố gắng sắp xếp hợp lý thời gian để có thể tham gia nhiều hoạt động nhất có thể. Nga hi vọng sau khi hoàn thành việc học có thể dành nhiều thời gian hơn nữa cho các hoạt động thiện nguyện, hoạt động xã hội và mong muốn được thực hiện những dự án nhân ái có tính lan tỏa, vận động được nhiều người cùng tham gia.

PV: Thay đổi lớn nhất của chị là gì kể từ sau khi giành ngôi Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam?

Á hậu Bùi Phương Nga: Thay đổi lớn nhất của Nga kể từ sau khi đăng quang có lẽ là mình biết giữ gìn hình ảnh cá nhân và sống theo nguyên tắc hơn vì bây giờ, hình ảnh và lối sống của mình sẽ ảnh hưởng tới các bạn trẻ, đặc biệt là các fan của Nga. Bên cạnh đó, Nga cũng có thêm nhiều cơ hội để phát triển bản thân, thực hiện ước mơ của mình và có thêm nhiều cơ hội hiện những điều ý nghĩa cho cộng đồng.

PV: Chị có sợ đánh mất tuổi trẻ khi phải sống theo “chuẩn mực” của một người nổi tiếng khi mà đang ở tuổi đời còn quá trẻ?

Á hậu Bùi Phương Nga: Nga không sống theo kỳ vọng của bất kì ai cả. Dư luận có đánh giá của dư luận nhưng mỗi người sẽ có cuộc sống khác nhau, hướng đến những mục đích khác nhau. Ở tuổi của Nga có thể nói là không phải quá trẻ nữa, mình đã có sự trưởng thành cả về tuổi và những suy nghĩ. Sẽ không có sự đánh đổi nào cả bởi trên quãng đời mà mình sống và phát triển thì Nga vừa lắng nghe, tiếp thu những ý kiến góp ý để bản thân hoàn thiện hơn và song song với đó là tận hưởng cuộc sống theo cách riêng của mình.

PV: Chị có thấy áp lực trước sức nặng của ngôi vị Á hậu không?

Á hậu Bùi Phương Nga: Khi vừa đăng quang, Nga còn là cô sinh viên năm 3, lúc đó thực sự là có áp lực vì mình không biết làm thế nào để cân bằng việc học với các hoạt động. Nhưng nhờ có sự hỗ trợ và đồng hành từ các anh chị trong đơn vị quản lý của Nga thì mình dần học được cách cân bằng mọi thứ một cách hợp lý. Nga nhận thấy là hóa ra khả năng của con người luôn lớn hơn những gì mà chúng ta nghĩ rất nhiều. Nga đã từng bước khám phá giới hạn bản thân và ngày càng bản lĩnh, trưởng thành hơn nên không còn áp lực như khi mới đăng quang.

PV: Chị thần tượng nhân vật nào nhất trong giới showbiz Việt?

Á hậu Bùi Phương Nga: Thật sự là Nga không biết đó có gọi là thần tượng hay không nhưng Nga luôn có sự ngưỡng mộ ở mức nhất định với những người mà họ giỏi, ảnh hưởng tốt với xã hội. Và Nga sẽ lấy đó làm động lực cho mình để cố gắng.

PV: Đã bao giờ chị gặp phải những lời chê về nhan sắc?

Á hậu Bùi Phương Nga: Có chứ, từ khi đăng quang Nga đã gặp khá nhiều rồi nhưng thực sự Nga luôn trân trọng và tự hào hình dạng mà bố mẹ đã tạo cho mình. Nga tự tin với điều đó và nếu Nga chưa đủ đẹp với bạn về nhan sắc thì mình nhất định sẽ tạo được ấn tượng với bạn bằng những điều khác.

PV: Chị tự tin nhất về điểm gì trên cơ thể mình?

Á hậu Bùi Phương Nga: Nga tự tin nhất về làn da của mình. Nhiều khi Nga cảm thấy may mắn bởi vì dù trước đó Nga không hề chăm sóc tốt cho da nhưng làn da của mình vẫn khá trắng và mịn. Hiện nay thì mình đã nhận ra thiếu sót này và có kế hoạch chăm sóc da hàng ngày rất tốt.

PV: Nhận nhiều lời khen ngợi với ngoại hình ngọt ngào, nụ cười rạng rỡ nhưng không ít người tỏ ý nghi ngờ rằng chị đã phẫu thuật thẩm mỹ?

Á hậu Bùi Phương Nga: Nga nghĩ là việc phẫu thuật thẩm mỹ đâu có xấu hay sai. Nếu mình có nhu cầu thì mình có thể tìm đến phẫu thuật thẩm mỹ để đẹp hơn. Bản thân Nga như đã chia sẻ, mình tự tin và trân trọng vẻ đẹp tự nhiên được bố mẹ tạo nên.

Cá nhân Nga tôn trọng mọi vẻ đẹp cũng như mọi nhu cầu và mong muốn của mọi người. Không có gì là sai khi ai đó tôn trọng vẻ đẹp tự nhiên và không thích phẫu thuật thẩm mỹ, cũng chẳng có gì đáng trách hay phê phán nếu ai đó muốn đẹp hơn bằng cách phẫu thuật thẩm mỹ cả.

PV: Xinh đẹp, tài năng nhưng nhiều người cho rằng, chị đang chọn cho mình hướng đi "an toàn" quá trong việc xây dựng hình ảnh, phong cách?

Á hậu Bùi Phương Nga: Nga không nghĩ là hướng đi an toàn hay không an toàn mà chỉ đơn giản là hình ảnh, phong cách hiện tại của Nga là định hướng thích hợp cho bản thân Nga ở thời điểm hiện tại. Trong quá trình phát triển và hoạt động nghệ thuật của mình, Nga sẽ có những thay đổi phù hợp với từng giai đoạn.

PV: Trên sàn catwalk hay các bộ ảnh, chị vẫn gắn với hình tượng ngọt ngào, công chúa, chị có sợ công chúng sẽ thấy nhàm?

Á hậu Bùi Phương Nga: Dù vô tình hay hữu ý thì các hoạt động của Nga phần lớn đều liên quan đến hình ảnh công chúa ngọt ngào. Các show diễn hay những bộ hình đều là có phong cách ngọt ngào hay công chúa nên mới tìm đến mình. Nga thích hợp với hình ảnh đó nên mình sẽ trân trọng mọi cơ hội đến với bản thân.

Và để tạo sự mới mẻ cho khán giả thì Nga sẽ thay đổi hình ảnh công chúa một cách đa dạng. Disney có tới 11 nàng công chúa kiểu diễm như Cinderella, Belle, Aurora, Ariel, Jasmine, Pocahontas, Mulan... Hành trình phát triển của mình đang ở phía trước và Nga sẽ có những sự thay đổi về phong cách, hướng đi phù hợp với từng thời điểm. Nga mong rằng sẽ luôn nhận được sự đồng hành và yêu thương của quý vị khán giả.

PV: Chị thuộc tuýp người như thế nào?

Á hậu Bùi Phương Nga: Nga thuộc tuýp người không hay chia sẻ với người lạ, mình hơi khó để làm quen, bắt chuyện với mọi người. Nhưng mà với những người đã quen thì Nga là người nói rất nhiều.

PV: Thói quen xấu của chị là gì?

Á hậu Bùi Phương Nga: Thói quen xấu hiện nay của Nga là tắm đêm. Lịch trình bận rộn nên mình không tránh được việc tắm đêm vì mình không thể đi ngủ khi chưa được tắm.

PV: Chị có sở thích gì theo suốt mình từ ngày bé đến giờ?

Á hậu Bùi Phương Nga: Nga rất thích nhảy, mình nhảy từ bé đến giờ nhưng năm kia bị chấn thương nên đã giảm bớt cường độ và hiện tại thì Nga cũng không còn nhảy nhiều nữa.

PV: Chị cảm nhận Bình An là một chàng trai như thế nào?

Á hậu Bùi Phương Nga: An là một chàng trai ấm áp, An không nói nhiều nhưng luôn biết cách quan tâm bạn gái. Đôi khi là âm thầm quan tâm với những cử chỉ rất ấm áp. Và đặc biệt là An cực kì nhẫn nhịn đối với mình.

PV: Người ta vẫn nói nếu yêu một chàng trai trong showbiz, tình yêu thường khó bền chặt. Quan điểm của chị ra sao?

Á hậu Bùi Phương Nga: Quan điểm của Nga là Nga tin vào chính bản thân mình, tin vào tình yêu và tin vào người mình yêu. Với niềm tin mãnh liệt như thế thì chuyện tình yêu sẽ chỉ là chuyện tình yêu thôi, bền chặt hay không bền chặt là do con người chứ không do trong hay ngoài showbiz.

PV: Điểm gì ở bạn trai Bình An khiến chị yêu nhất?

Á hậu Bùi Phương Nga: An là người khó tính và có quy tắc riêng nhưng từ khi yêu mình thì mình bẻ được những quy tắc đó. Nga nghĩ một khi đã yêu thì mọi thứ thuộc về người mình yêu đều tuyệt vời, đều khiến mình thấy yêu vô cùng. An là chàng trai ngọt ngào biết chăm sóc bạn gái cũng biết làm nũng với bạn gái những lúc thích hợp.

PV: Những cô gái đẹp trong showbiz thường chọn mẫu đàn ông trưởng thành, thành đạt, là chỗ dựa vững chắc, chị nghĩ sao về điều này?

Á hậu Bùi Phương Nga: Về điều này thì quan điểm mỗi người mỗi khác, Nga tôn trọng điều đó. Đối với Nga, mọi người đàn ông đều sẽ trưởng thành và thành đạt vì vậy chỉ cần mình hạnh phúc là được. Nga chọn theo tình yêu và đặt niềm tin vào chàng trai của mình.

PV: Chị và bạn trai dự tính sẽ kết hôn vào thời điểm nào?

Á hậu Bùi Phương Nga: Khi nào đúng thời điểm nhé! (cười)

PV: Chị có những dự định như thế nào trong thời gian tới?

Á hậu Bùi Phương Nga: Nga sẽ tập trung hoàn thành việc học trước, sau đó sẽ toàn tâm toàn ý dành thời gian cho các hoạt động nghệ thuật, hoạt động xã hội có ý nghĩa cũng như rèn luyện để phát triển bản thân toàn diện nhất có thể.

PV: Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện này./.