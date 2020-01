ĐÃ CÓ LÚC SỰ TỰ TIN LÀ THỨ “XA XỈ"”...

Bóng đá Việt Nam đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển, thăng trầm để tạm thời có được vị thế dẫn đầu khu vực Đông Nam Á như thời điểm này. Trước đây, đã có những thời điểm các đội tuyển Việt Nam ở trong trạng thái "cóng" khi gặp những đối thủ ngay trong khu vực như Thái Lan hay thậm chí là Indonesia hoặc Singapore.

Theo thời gian, bóng đá Việt Nam có sự phát triển không ngừng để có thể chơi sòng phẳng với các đội trong khu vực nhưng khi đụng độ các đối thủ cấp châu lục, các cầu thủ luôn có cảm giác "ngợp" và chưa đá đã xác định tâm lý thua cuộc. Điển hình nhất có thể kể đến trận thua 0-7 của lứa cầu thủ U19 Việt Nam năm 2014 trước Nhật Bản trong trận đấu ở sân Thống Nhất, hay trận thua 0-5 của ĐT Việt Nam trước UAE ở vòng loại Asian Cup 2015.

Tâm lý không ổn định cũng là điều đã khiến chúng ta nhiều lần lỡ hẹn ở các kỳ SEA Games dù chiếc HCV đã ở rất gần. Ngay cả trong hành trình giành HCV lịch sử ở SEA Games 30 vừa qua, U22 Việt Nam cũng đã trải qua những phút giây "sống trong sợ hãi" do chính những sai lầm "phi chuyên môn" ở 2 trận đấu vòng bảng với Indonesia và Thái Lan.

Khi đối đầu với những đối thủ nhỉnh hơn, việc có tâm lý thi đấu vững vàng sẽ giúp đội bóng yếu thế hơn khắc phục được những điểm yếu về chuyên môn và có thêm cơ hội để tạo nên những kết quả vượt mong đợi. Điều này đúng với tất cả các đội bóng chứ không riêng gì bóng đá Việt Nam.

Tại Asian Cup 2019, ĐT Nhật Bản với những cá nhân còn rất trẻ và bị đánh giá thấp hơn Iran rất nhiều nhưng nhờ tinh thần tuyệt vời cộng thêm sự nóng vội của đối thủ, họ đã đánh bại đội bóng được xem như có lực lượng mạnh nhất châu Á lúc đó với tỷ số 3-0 để đoạt vé vào chung kết.

GIỜ ĐÂY, SỰ TỰ TIN

ĐANG LÀ ĐIỂM MẠNH CỦA BÓNG ĐÁ VIỆT NAM

Tâm lý thi đấu từng là yếu điểm của bóng đá Việt Nam như đã nói ở trên nhưng điều đó đã được cải thiện đáng kể sau ngày HLV Park Hang Seo xuất hiện trên băng ghế chỉ đạo của ĐT Việt Nam và U23 Việt Nam. Những tình huống sai số mà chúng ta đã thống kê ở SEA Games 30 là những pha bóng hiếm hoi của các cầu thủ Việt Nam dưới thời vị chiến lược gia người Hàn Quốc.

Nhìn lại vô số giải đấu mà HLV Park dẫn dắt ĐT Việt Nam trong 2 năm qua, rất ít thời điểm chúng ta thấy đội tuyển suy sụp về tinh thần khi đã ở những tình cảnh rất khó khăn. Sự sai sót trong những pha bóng quyết định luôn được các cầu thủ giảm thiểu đến mức tối đa. Chính điều đó đã giúp bóng đá Việt Nam có những trận đấu ấn tượng như trận thua sát nút 0-1 trước Nhật Bản ở Asian Cup 2019, trận thắng Jordan ở Asian Cup 2019 hay trận thắng chính đối thủ Nhật Bản ở ASIAD 2018.

HLV Park Hang Seo đã từng chia sẻ: “Nếu tôi nghĩ khó thắng lắm, cầu thủ của tôi sẽ không bao giờ chiến thắng. Tôi luôn phải tìm cách nói với cầu thủ rằng chúng ta có thể thắng". Thi đấu dưới sự chỉ dẫn của một HLV như vậy, hẳn nhiên các cầu thủ sẽ luôn nỗ lực hết mình để hướng tới chiến thắng, bất kể phải đối đầu với đội bóng mạnh như thế nào.

U23 châu Á 2020 là giải đấu quan trọng để tính suất dự Olympic, do đó các đội bóng cũng có sự tập trung cao độ hơn cho đấu trường này so với năm 2018. Tuy nhiên, không phải đội mạnh nào cũng có thể huy động được lực lượng tốt nhất cho các trận đấu trên đất Thái Lan do giải đấu này không diễn ra đúng với loạt trận FIFA Days. Vì thế, xét trên yếu tố chuyên môn đơn thuần, cơ hội cho U23 Việt Nam cũng không hề ít.

Việc U23 Việt Nam có thể đoạt vé dự Olympic hay không vẫn còn phụ thuộc nhiều yếu tố, nhưng ít nhất ở thời điểm này có thể khẳng định đoàn quân của HLV Park Hang Seo sẽ bước ra sân thi đấu ở U23 châu Á với sự tự tin cao độ - một trong những yếu tố quan trọng để tạo nên điều kỳ diệu./.