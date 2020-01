PV: Trở về từ cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2019, có điều gì khiến chị thấy đáng nhớ nhất?

Á hậu Kiều Loan: Miss Grand International 2019 là cuộc thi sắc đẹp quốc tế đầu tiên và cũng là lần xuất ngoại đầu tiên trong đời tôi, cho nên tôi thấy có rất nhiều điều đáng nhớ và ý nghĩa nhất.

Có 2 điều ý nghĩa nhất tôi làm được tại cuộc thi: Thứ nhất là xây dựng được hình ảnh một đại diện Việt Nam năng động, hiện đại, fashioned, kỹ năng và tiếng Anh giao tiếp tốt, tinh thần thi đấu hết mình. Thứ hai là sự nhiệt huyết và chân thành của tôi có thể chạm đến trái tim và nhận được sự ủng hộ vô cùng lớn của khán giả quê nhà xuyên suốt hành trình MGI 2019.

PV: Chị có thấy tiếc nuối về những gì chưa làm được tại cuộc thi không?

Á hậu Kiều Loan: Tất nhiên là tôi có tiếc nuối vì không thể thực hiện được ước mơ của mình tại MGI 2019 chứ. Nhưng tiếc là vì kết quả không như mong đợi thôi vì thực sự tôi đã chiến đấu bằng 100% công lực rồi.

PV: Nhìn lại một năm đã qua, chị cho rằng, đâu là thành công lớn nhất của mình?

Á hậu Kiều Loan: Năm vừa qua có lẽ là một năm với bước ngoặt làm thay đổi cả lộ trình của cuộc đời tôi. Thành công lớn nhất mà tôi đạt được chính là dám bứt phá ra khỏi khuôn khổ, khỏi lộ trình vạch sẵn của mình để tự lực tìm kiếm cơ hội và bước đầu chạm đến được ước mơ của mình. Việc từ 1 cô bé thôn quê xa xôi đang học kinh tế một mình giấu ba mẹ đăng kí đi thi Miss World Vietnam 2019, một mình chiến đấu suốt hành trình thi, rồi sau cuộc thi quyết định vào TPHCM sinh sống, học tập và theo đuổi ước mơ - đó chính là điều tôi hài lòng và cũng là thành công lớn nhất của mình trong năm qua.

PV: ... Và đâu là trở ngại?

Á hậu Kiều Loan: Thật ra hành trình chinh phục ước mơ của tôi vừa mới chỉ bắt đầu và trong cuộc sống tôi cũng rất hiếm khi gọi cái gì đó là thất bại, trở ngại của mình. Tôi chỉ gọi đó là những điều chưa làm được và mình sẽ tiếp tục thử lại, tiếp tục cố gắng làm cho được. Trong năm qua những điều tôi chưa làm được và làm chưa tốt là gián đoạn việc học, có quá ít thời gian ở bên gia đình, đi thăm bà con thân thích và gặp gỡ bạn bè. Bên cạnh đó, mục tiêu cải thiện body của tôi cũng chưa hoàn thành đúng như ý muốn, lịch trình bận rộn nên dự án mới bị chậm tiến độ.

PV: Khi trở thành người của công chúng, phải trau chuốt và giữ gìn hình ảnh hoàn hảo nhất, chị đã thực hiện điều đó như thế nào?

Á hậu Kiều Loan: Ban đầu, tôi áp lực với việc giữ hình ảnh trước công chúng vô cùng. Mặc 1 chiếc đầm không hợp, cười 1 nụ cười không tươi, đứng bắt chân không chuẩn, nói 1 câu vô tư không lường trước suy diễn của người nghe - chỉ vậy thôi cũng đủ để cái tên Kiều Loan xuất hiện tiêu cực trên khắp các mặt báo. Nhưng dần dần, tôi nhận ra rằng bên cạnh những quy chuẩn nhất thiết phải thực hiện thì hãy cứ sống chân thành, tự nhiên như chính mình, không cần phải gồng mình vì sẽ rất mệt mỏi. Cho nên, dù xây dựng hình ảnh cá tính, hiện đại, quyến rũ, nhưng khi tiếp xúc với mọi người, tôi vẫn luôn rất vui vẻ, thoải mái và tràn đầy năng lượng.

PV: Điểm đáng chú ý nhất của chị có phải là trở nên gợi cảm và cuốn hút hơn không?

Á hậu Kiều Loan: Tôi đã thay đổi rất nhiều để xây dựng hình tượng quyến rũ, cá tính cho mình, từ body, kiểu makeup, tóc tai, ăn mặc... Nhưng bản chất mình vẫn là mình thôi, sau thảm đỏ và ánh đèn flash thì về nhà tôi lại là cô bé 10X nói giọng Quảng đặc sệt, mặc đồ bụi phủi thoải mái và thèm ăn mắm miền Trung hơn mọi món sang chảnh khác trên đời.

PV: Chị có dự định lấn sân showbiz trong một vai trò mới như ca sĩ, diễn viên hay người mẫu thời trang chẳng hạn?

Á hậu Kiều Loan: Ồ có chứ, tôi cực kì khao khát được trở thành một ca sĩ thực thụ với một dòng nhạc được đầu tư tâm huyết, bài bản.

PV: Chị đã có bước chuẩn bị như thế nào để chạm chân vào con đường ca sĩ đúng như mong ước?

Á hậu Kiều Loan: Tôi xin được giữ bí mật về hành trình của mình nhé.

PV: Chị tự tin nhất với điểm nào trên cơ thể?

Á hậu Kiều Loan: Tôi thích khung xương hông của mình nhất.

PV: Vậy theo chị, điểm nào được cho là hạn chế nhất của bản thân?

Á hậu Kiều Loan: Hạn chế nhất của tôi lại chính là điểm khó khắc phục nhất: tỷ lệ cơ thể không được hoàn mỹ. Như bạn thấy đó, chân tôi hơi to và lưng cũng hơi dài, nên mọi người nhìn cứ tưởng tôi thấp hơn chiều cao thực tế của mình.

PV: Chị có ý định thay đổi ngoại hình để khắc phục điểm hạn chế không?

Á hậu Kiều Loan: Tất nhiên phụ nữ nào cũng muốn mình đẹp hơn mỗi ngày, mà muốn đẹp thì phải chịu khó thay đổi chứ. Tôi chọn thay đổi bằng cách tập gym, tuân thủ chế độ ăn uống diet, dưỡng da, tóc. Tuy sẽ tốn khá nhiều thời gian và công sức nhưng sẽ đẹp từ trong đẹp ra, đảm bảo được cả sức khoẻ lẫn ngoại hình.

PV: Trong tương lai gần, chị có nghĩ đến chuyện chỉnh sửa để hoàn thiện vẻ đẹp?

Á hậu Kiều Loan: Hiện tại tôi chưa có ý định này.

PV: Chị sẽ phản ứng thế nào nếu khán giả cho rằng, "Kiều Loan chỉ đẹp khi không cười”?

Á hậu Kiều Loan: Chắc là tôi sẽ chỉ... cười thôi! Tôi sẽ không phản ứng gì đâu, vì khán giả khen chê là quyền cá nhân của họ, mình không thể đi phản ứng với từng nhận xét như vậy được. Nhưng tôi nghĩ, nụ cười dù có đẹp hay không thì chúng ta vẫn cứ nên yêu quý nụ cười của mình. Một nụ cười vui vẻ thì sẽ luôn đẹp hơn những lời nói khiến người khác buồn lòng mà, đúng không?

PV: Chị có ngại bị so sánh với các người đẹp khác trong showbiz không?

Á hậu Kiều Loan: Tôi không ngại khi bị đem ra so sánh đâu vì so sánh là quyền của mọi người mà. Tôi chỉ ngại khi ai đó bảo tôi đi so sánh người này với người khác, vì tính tôi không thích đi nhận xét về ai với công chúng cả.

PV: Từ khi giành giải Á hậu, nhận xét nào của khán giả khiến chị cảm thấy khó chịu nhất?

Á hậu Kiều Loan: Khán giả chê nhiều cái cũng hay lắm, nhiều cái họ chê mà mình tâm đắc muốn cảm ơn luôn. Nhưng riêng những comments kiểu cyberbulling, tức là nhạo báng hạ nhục người khác, mỉa mai cơ thể và thêu dệt tin đồn thì tôi khó chịu cực kì và thường bỏ qua không muốn đọc.

PV: Nhiều người đẹp thường bị định kiến là chân dài, não ngắn, chị đã bao giờ bị nhận xét như vậy chưa?

Á hậu Kiều Loan: Tôi chưa đọc được comment kiểu vậy, nhưng không dám chắc là không có, vì bạn biết đó, dư luận mà kiểu nhận xét nào cũng có khả năng xảy ra hết.

PV: Nhiều khán giả tò mò rằng chị biết yêu từ khi nào?

Á hậu Kiều Loan: Tôi gọi đó là rung động đầu đời khi tôi bắt đầu để ý 1 bạn nam lớp bên cạnh năm cấp 2. Cảm giác đó dễ chịu vô cùng, cùng nhau đi học bồi dưỡng, cùng thấy nhau mỗi ngày trên trường, vui vô cùng. Nhưng còn nhỏ nên thấy thích chứ cũng không rõ đã yêu hay chưa vì hồi đó hổng biết khái niệm yêu là như nào. Giờ nghĩ lại tôi vui lắm vì bạn đó và tôi vẫn còn là bạn và giữ liên lạc với nhau.

PV: Là một người đẹp, liệu một người bình thường có thể đến với chị không hay chị tìm kiếm một đại gia?

Á hậu Kiều Loan: Tôi nghĩ chuyện tình cảm là không ai tự sắp đặt được nên tương lai có phải lòng với người con trai bình thường hay đại gia thì tôi không dám chắc. Trước tiên về vấn đề chạy tìm đến đại gia thì tôi nghĩ là không. Còn mọi cơ hội là như nhau cho những ai thật lòng yêu mình. Hơn nữa trong chuyện tình cảm, tôi thừa nhận mình hay thiên về tình cảm nhiều hơn lý trí nên chỉ cần là đúng người làm mình cảm thấy được che chở và tin tưởng tựa vào là đủ rồi.

PV: Chưa bao giờ người ta thấy chị nhắc đến chuyện bạn trai?

Á hậu Kiều Loan: Tôi chưa bao giờ nhắc đến chuyện bạn trai vì tôi chưa có bạn trai chính thức nào cả. Có những mối quan hệ mình thích, trên mức tình bạn nhưng chưa đủ để là tình yêu nên tôi có ai để nhắc cho mọi người đây?

PV: Mẫu người bạn trai lý tưởng của chị là gì?

Á hậu Kiều Loan: Tôi là 1 người sống không quá khuôn khổ trong những chuyện tình cảm nên thực ra hình mẫu bạn trai tôi cũng không chắc mình tìm ra người như vậy nên chỉ muốn bạn trai của tôi phải cao hơn tôi, có học thức và hơi trầm tính một tí để cân bằng sự nói nhiều và loi nhoi của tôi (cười). Tôi hy vọng trong một ngày đẹp trời sẽ có thể gặp được anh chàng trong mộng của mình.

PV: Chị muốn sẽ kết hôn ở độ tuổi nào?

Á hậu Kiều Loan: Tôi luôn suy nghĩ mình phải thật thành công trong ngành nghề mình chọn trước để lo cho gia đình mình rồi mới đến chuyện kết hôn. Cho nên tôi sẽ chọn khoảng độ tuổi 27, 28 thích hợp cho sự nghiệp vững vàng rồi lập gia đình.

PV: Với chị, điều gì là ý nghĩa nhất trong cuộc sống?

Á hậu Kiều Loan: Với tôi thực ra có tận 2 điều ý nghĩa và cũng quan trọng nhất với cuộc đời, đó là gia đình và sự tin tưởng. Thoạt đầu nghe có vẻ như nhau vì gia đình phải tin tưởng nhau rồi nhưng ngoài gia đình ra thì trong các mối quan hệ khác và trong công việc cũng rất cần sự tin tưởng. Tin tưởng nhau là tiền đề để cùng chí hướng cùng giúp đỡ nhau vượt qua các khó khăn, đó mới là điều quan trọng.

Còn gia đình, tôi nghĩ không chỉ tôi mà bất kể ai cũng xem trọng và hết mực yêu thương gia đình mình cả. Cho nên tôi dành cho mình 2 cái nhất để tự nhắc nhở bản thân cố gắng và thật thành công cho gia đình đỡ lo lắng.

PV: Dự định của chị trong thời gian tới là gì?

Á hậu Kiều Loan: Dự định lớn nhất của tôi trong thời gian sắp tới chắc chắn sẽ là theo đuổi ước mơ ca hát của mình thôi. Giờ tôi phải tập trung vào việc học tập và rèn luyện để có sự chuẩn bị tốt nhất cho dự án sắp tới của mình.

PV: Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện này./.