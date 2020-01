Chưa kịp vui mừng vì mang trong mình một sinh linh bé nhỏ, những bà mẹ ấy đã nhận tin sét đánh ngang tai khi mắc phải căn bệnh ung thư quái ác. Không một chút đắn đo, lựa chọn của họ là bằng mọi cách giữ con dù phải đánh đổi bằng cả sinh mạng của mình.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gọi đó là “Câu chuyện cổ tích giữa đời thường”. Những người mẹ này đã viết lên một câu chuyện đẹp về tình mẫu tử làm lay động hàng triệu trái tim. Điều kỳ tích này được viết bằng sự hy sinh, chấp nhận đánh đổi sinh mệnh của người mẹ và nỗ lực hết lòng của các y bác sĩ.

Cậu bé Bình An chào đời là minh chứng cho thấy tình mẫu tử thiêng liêng luôn mang đến những điều kỳ diệu. Giờ đây, con đã hơn 7 tháng, nặng 8kg và đang lớn lên “Bình An” trong vòng tay yêu thương của cha mẹ - đúng như cái tên mẹ đặt cho con với mong ước cuộc đời con sẽ luôn như vậy.

Ngày 22/5/2019 là một ngày đặc biệt với các y bác sĩ bệnh viện K khi tiến hành ca mổ “bắt con” cho sản phụ Nguyễn Thị Liên (Hà Nam) - người phát hiện mắc ung thư vú giai đoạn muộn khưi đang ở những tháng đầu của thai kỳ. Khi ấy, các bác sĩ khuyên đình chỉ thai để cứu mẹ, nhưng chị đã quyết định giữ thai nhi mà không màng đến sinh tính mạng của mình. Khi người mẹ ấy đưa ra quyết định “Em muốn giữ con”, cũng là thời điểm các bác sĩ khoa Nội 5, Bệnh viện K quyết tâm hơn bao giờ hết để vừa điều trị ung thư cho mẹ, vừa kéo dài tuổi thai kỳ.

Bé trai Đỗ Bình An, 1,5kg đã cất tiếng khóc chào đời tại bệnh viện đầu ngành về ung thư sau sự nỗ lực của ekip 20 bác sĩ bệnh viện K, bệnh viện Phụ Sản và đặc biệt là nghị lực phi thường của chị Liên.

Bé Bình An sau đó được đưa đến Trung tâm sơ sinh, bệnh viện Phụ sản Trung ương trong tình trạng không tự thở được, phải hỗ trợ hô hấp thông qua nội khí quản, có tình trạng phù. Còn sản phụ Liên, sau cả mổ “bắt con”, tính mạng từng rơi vào “ngàn cân treo sợi tóc”. Có lúc diễn biến sức khỏe người mẹ diễn biến xấu, suy hô hấp… Đến gần 1 tháng sau, khi người mẹ vượt qua được cửa tử và tình hình cậu bé Bình An dần ổn định, hai mẹ con đã được sắp xếp một cuộc gặp gỡ bất ngờ trong vỏn vẹn 10 phút. Bàn tay nhỏ của con như níu tay mẹ đã tiếp thêm sức mạnh để chị Liên kiên cường chiến đấu với ung thư để có thể được ôm con trai vào lòng và tự tay chăm sóc con.

Đến ngày 15/7/2019, chị Liên và con trai Đỗ Bình được xuất viện về nhà. Anh Đỗ Văn Hùng, chồng chị Liên cho biết, khi về nhà được sống trong vòng tay yêu thương của những người thân, Bình An đã phát triển tốt cả về sức khỏe và tâm lý. “Con được khoảng 8kg, tăng 5,6kg so với thời điểm xuất viện về nhà. Con đã biết lẫy và rất hay cười. Con cũng dần quen với việc ở bên ông bà và bác để mẹ Liên đi chữa bệnh dài ngày. Nhưng khi mẹ về, Bình An sẽ không theo ai nữa chỉ bám lấy mẹ không rời”.

Hiện, chị Liên cứ 20 ngày lại xuống viện K điều trị một đợt. Người mẹ mắc ung thư giờ đây có thêm quyết tâm “chiến thắng” căn bệnh quái ác. Cuộc chiến này dù còn dài nhưng với tinh thần lạc quan, sự mong ngóng của cậu con trai bé bỏng và cô con gái lớn hơn 3 tuổi, chị lại càng phải cố gắng để trở về.

Cũng giống như chị Liên, với khát vọng làm mẹ, chị Nguyễn Thị H. ( Bắc Giang) đang điều trị ung thư vú ổn định gần 5 năm tại Bệnh viện K, đã quyết định dừng điều trị với để mang thai. Vui mừng chờ đợi giây phút được làm mẹ nhưng đến tuần thai thứ 28, khối u phát triển di căn não. Chị H.vẫn quyết tâm giữ lại sinh linh bé bỏng đang mang trong mình - đứa trẻ mà chị hy vọng, ngóng chờ nhiều năm qua dù có thể phải đánh đổi cả mạng sống của mình.

“Khi mang thai ở tuần 28, bệnh nhân có dấu hiệu giảm trí nhớ, nói không biết gì, gia đình phải trợ giúp hoàn toàn. Nhưng bệnh nhân H. vẫn quyết tâm giữ cháu bé. Điều này khiến cho các bác sĩ vô cùng cảm kích.” - TS.BS Hàn Thị Thanh Bình, Phó Trưởng khoa Nội 5, Bệnh viện K xúc động kể lại.

Đến tuần thai 34, chị H. bị mất trí nhớ hoàn toàn, bắt đầu bị hôn mê. Thai nhi có biểu hiện suy tim. Ngay lập tức, các bác sĩ quyết định mổ bắt thai để cứu hai mẹ con. Ngày 29/10/2019, bé gái Hương Giang nặng 2kg, chào đời trong niềm hạnh phúc của cả gia đình và các bác sĩ tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương.

Chị H. được chuyển sang Bệnh viện K để tiếp tục chữa trị. Sau 6 tuần, bệnh nhân H. đáp ứng thuốc tốt, khối u đã giảm 40% thể tích, và được kiểm soát tốt. Sau bao nỗ lực, điều kỳ diệu đã đến với mẹ con chị H.

“Lúc ấy tôi cảm thấy rất vui mừng vì đã tỉnh táo trở lại, hai mẹ con đều khỏe. Đã có lúc tôi nghĩ mình không qua khỏi nhưng rất may các bác sĩ đã nỗ lực để tôi được hồi sinh lần 2, được trở về với con.”- chị H. chia sẻ.

Đây là câu trả lời ngay tức khắc của chị Liên hay chị H. Giờ đây chính những thiên thần bé nhỏ đang là liều thuốc tin thần hiệu quả nhất để những người mẹ tiếp tục chiến đấu căn bệnh quái ác.

Câu chuyện của chị Nguyễn Thị Yên (38 tuổi, ở Đông Lao, Hoài Đức, Hà Nội) tiếp tục minh chứng điều kỳ diệu của tình mẫu tử. Năm 2013, khi mang thai con gái đầu lòng được 5 tháng, chị Yên bất ngờ phát hiện mắc bệnh ung thư vòm giai đoạn 4. Liên tiếp bị những cơn đau dày vò, nhưng nghe thấy nhịp tim của con trong cơ thể mình, chị Yên từ chối điều trị ung thư để giữ lại con bằng mọi giá.

Sau ca phẫu thuật ngày 5/11/2013, bé Cẩm Tú con gái chị Yên giờ đây đã 7 tuổi. Thời khắc ấy, cả gia đình chị Yên đều xác định, chỉ có thể cứu được con, chứ không thể cứu được mẹ. Một phép màu đã đến, ca mổ kết thúc thành công hơn cả mong đợi, con gái Cẩm Tú của chị chào đời khỏe mạnh, nặng 2,1kg và chị Yên cũng qua cơn nguy kịch. Giây phút được ôm bé Cẩm Tú trong lòng, người mẹ trẻ lặng đi vì xúc động, nước mắt cứ thế lăn dài trên gò má. Dù rằng, việc đánh đổi điều trị để sinh con đã khiến đôi mắt chị Yên vĩnh viễn không còn nhìn thấy ánh sáng.

“Lúc tôi bế con vào lòng, chồng ở bên cạnh, tả từng nét mặt của con cho tôi nghe, mọi đau đớn bệnh tật dường như tan biến. Nghe tiếng con khóc, tôi lại khao khát sống hơn bao giờ hết” - chị Yên xúc động kể lại.

Cẩm Tú giờ đây đã là cô chị cả lém lỉnh, thông minh và rất thương mẹ. Niềm vui nối tiếp niềm vui, cuối năm 2018, gia đình chị Yên chào đón thêm một thành viên mới là bé Trọng Nguyên. Dù đôi mắt không còn nhìn được nữa nhưng chị Yên thuộc từng ngóc ngách trong căn nhà nhỏ. Nghe tiếng cười đùa của con trẻ, thỉnh thoảng bé Cẩm Tú lại chạy đến hôn lên má mẹ, chị Yên chia sẻ, được làm mẹ là quyết định đúng đắn nhất cuộc đời chị. Nếu phải đánh đổi bằng cả mạng sống, chị cũng không bao giờ hối hận./.