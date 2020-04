Ngay cả trong thời gian cách ly phòng dịch, các y bác sĩ BV Bạch Mai vẫn hết mình giành lại sự sống cho bệnh nhân đã ngưng tim và đón những thiên thần nhỏ chào đời.

CẢM XÚC VỠ ÒA

TS.BS Đoàn Thu Trà, Phó Giám đốc Trung tâm Bệnh nhiệt đới - BV Bạch Mai chia sẻ: “Với chúng tôi là 21 ngày cách ly và chỉ từ tòa nhà 9 tầng nhìn xuống. Thực sự cảm xúc lúc đó là vỡ òa hạnh phúc khi chúng tôi được đi xuống. Khi đi ra ngoài, tất cả chúng tôi đều dừng lại để hít một hơi dài. Vậy là chúng tôi được về nhà. Mọi người vây quanh chúng tôi chia sẻ, vẫy tay đón mừng. Đó là những cảm xúc không diễn tả hết thành lời”.

Trong thời gian cách ly, TS.BS Thu Trà và các đồng nghiệp không ít lần rơi nước mắt mỗi lần gọi điện, động viên 2 nữ điều dưỡng của Trung tâm Bệnh Nhiệt đới đang điều trị Covid-19 tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TƯ cơ sở 2 (Đông Anh, Hà Nội). BN 86 và 87 - hai nhân viên y tế đầu tiên trên cả nước mắc Covid-19. Ngày 20/3, hai nữ điều dưỡng được xác định mắc bệnh. Ngay sau đó, toàn bộ 150 cán bộ nhân viên của trung tâm được cách ly, trung tâm tạm đóng cửa.

Điều dưỡng Nguyễn Thị Yến, làm cùng bộ phận với BN 86 và 87, cùng nhiều đồng nghiệp khác đã có thể trở lại làm việc bình thường. Chị Yến cũng rất mong 2 đồng nghiệp của mình đang điều trị bệnh sẽ sớm điều trị khỏi.

Từ 0h ngày 12/4, BV Bạch Mai gỡ bỏ cách ly. Thời khắc mà các y bác sĩ vỡ òa hạnh phúc. Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc BV Bạch Mai chia sẻ: “Tôi và tất cả các cán bộ, nhân viên y tế của bệnh viện rất vui. Mọi người đã chờ đợi giây phút bệnh viện chính thức dỡ cách ly. Như vậy, chúng tôi đã hoàn thành, vượt qua được chặng đầu tiên trong cuộc chiến với dịch Covid-19”.

Với các y bác sĩ, nhân viên bệnh viện, hết thời hạn cách ly còn là vơi đi nỗi xót xa: “Thời gian qua khi nhắc đến Bạch Mai, người ta muốn cách xa vì nghĩ chúng tôi đem lại nguồn bệnh. Nhưng từ hôm nay, mọi thứ sẽ khác. Niềm vui sẽ đến với không chỉ cán bộ công nhân viên bệnh viện, mà còn là niềm vui cho bệnh nhân. Các y bác sĩ Bạch Mai sẽ tiếp tục cứu chữa cho các bệnh nhân”

Hiện BV Bạch Mai đang tiếp tục thực hiện các biện pháp giám sát và phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế. Theo lãnh đạo bệnh viện, khi hoạt động trở lại bệnh viện sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp để đảm bảo người bệnh và nhân viên y tế sẽ được làm việc trong một môi trường an toàn cao nhất. Công tác sàng lọc nhiều cấp độ hay phân luồng tiếp nhận bệnh nhân để tất cả người bệnh đến với BV Bạch Mai đều có thể được phát hiện một cách nhanh nhất, loại trừ tối đa nguy cơ lại có một trường hợp dương tính trong bệnh viện.

TS Dương Đức Hùng, PGĐ BV Bạch Mai cho hay: “Bản chất của dịch là lây lan, mà trong bệnh viện môi trường toàn người bệnh và tập trung đông người. Đứng về góc độ dịch tễ, tất cả những người đến với bệnh viện chúng tôi đều phải coi là F1. Và trên thực tế thì có rất nhiều người lành mang bệnh, có nghĩa là hoàn toàn không có triệu chứng lâm sàng mà trong người họ có virus ở đường hô hấp. Vì vậy, nguy cơ lây nhiễm là thường trực. Chính vì vậy, đảm bảo an toàn cho người bệnh, người thân của người bệnh khi đến khám cũng như đảm bảo sự an toàn cho cán bộ nhân viên y tế khi thăm khám là mục tiêu của giai đoạn tới của bệnh viện”.

KHÔNG NHÂN VIÊN NÀO XIN NGHỈ VIỆC

Từ sáng 28/3, toàn bộ cán bộ, nhân viên của BV Bạch Mai được đưa vào vòng cách ly sau khi liên tiếp phát hiện những ca dương tính mới với virus SARS-CoV-2. Đến ngày 30/3, trong vòng 10 ngày kể từ khi xác định hai điều dưỡng nhiễm bệnh, BV Bạch Mai đã có tới 25 ca, trong đó 15 người là nhân viên Công ty TNHH Trường Sinh chuyên cung cấp dịch vụ tại bệnh viện. Thời điểm này, BV Bạch Mai trở thành ổ dịch lớn nhất cả nước, theo đó, Chủ tịch TP Hà Nội đã hai lần gửi công điện khẩn, yêu cầu rà soát tất cả người ra vào BV Bạch Mai từ 10/3.

Theo TS Dương Đức Hùng, PGĐ BV Bạch Mai, BV đã xây dựng kịch bản ở nhiều cấp độ để chống dịch nên không bối rối, hoảng loạn khi có ca mắc Covid-19: “Tại BV Bạch Mai, không một nhân viên nào làm đơn xin nghỉ không lương. Đây là tinh thần chung của cả ngành y tế, không phải chỉ riêng BV Bạch Mai. Tôi tin rằng bệnh viện sẽ chống dịch thành công”.

Bên trong BV Bạch Mai xác định các “ổ dịch” tại Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Khoa Thần kinh và Công ty Trường Sinh. Tối 28/3, bệnh viện được tiêu độc khử trùng toàn bộ, 100% người trong bệnh viện được sàng lọc, xét nghiệm âm tính, với trên 7.000 mẫu xét nghiệm gồm nhân viên y tế, người nhà bệnh nhân, bệnh nhân, nhân viên dịch vụ. Bên cạnh đó, Cơ quan Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cũng khuyến cáo 15.000 người tới BV Bạch Mai từ 10 đến 25/3 tự cách ly ở nhà. Nếu có dấu hiệu ho sốt phải báo ngay cho cơ quan y tế.

CÁC Y BÁC SỸ LÀM NÊN KỲ TÍCH GIỮA TÂM DỊCH

Trong quá trình thực hiện cách ly y tế, Bệnh viện Bạch Mai vẫn chăm sóc 800 bệnh nhân nặng vượt khả năng chữa trị của tuyến dưới. Cùng với đó, duy trì chạy thận cho hơn 500 bệnh nhân. Tuy không tiếp nhận người đến khám dịch vụ theo yêu cầu nhưng Bệnh viện vẫn tiếp nhận các ca bệnh nặng mà tuyến dưới chuyển lên, trong đó cấp cứu kịp thời hơn 20 bệnh nhân rất nặng, có ca ngừng tim ngay từ cổng vào bệnh viện nhưng đã được cứu sống ngoạn mục.

Theo GS.TS Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc BV Bạch Mai, hết thời hạn cách ly nhưng hoạt động của bệnh viện từ ngày 12/4 chưa có thay đổi nhiều. Tại Khoa Sản, có khoảng 10 thai phụ đang chờ sinh. Trong tuần cách ly từ ngày 28/3-8/4, Khoa Sản của bệnh viện đã đón 5 em bé chào đời. Trong đó, ngày 8/4, chị N.T.Y là điều dưỡng của Trung tâm Bệnh Nhiệt đới đang cách ly tại bệnh viện, đã lên cơn chuyển dạ. Chị Y. được chỉ định phẫu thuật lấy thai nhi và 30 phút sau, bé gái nặng gần 4kg chào đời khỏe mạnh. Vì sinh con trong hoàn cảnh đặc biệt, chị Y và gia đình quyết định đặt tên con gái là Hạ Vy, với ý nghĩa “hạ gục nCoV”, đồng thời mong muốn đất nước sẽ sớm chiến thắng được dịch Covid-19.

PGS.TS Phạm Bá Nha, Trưởng khoa Sản, BV Bạch Mai nói về ca sinh bé Hạ Vy: “Đây là ca sinh mổ cũng bình thường như bao ca mổ khác của chúng tôi. Điều đặc biệt là khi BV Bạch Mai đang nằm trong tâm dịch và chúng tôi phải có những chuẩn bị đặc biệt hơn. Có những cách ly, những kíp mổ đặc biệt để đảm bảo mẹ tròn con vuông”.

Không chỉ vận hành tốt, đảm bảo điều kiện cách ly an toàn giữa tâm dịch, các y bác sĩ BV Bạch Mai còn làm nên kỳ tích khi cứu sống một sản phụ từ tay tử thần. Trưa ngày 3/4, Khoa Cấp cứu A9, BV Bạch Mai nhận được yêu cầu hỗ trợ của Bệnh viện đa khoa Hà Đông về sản phụ T, 30 tuổi, sinh con thứ 3 được chẩn đoán: sốc mất máu, rối loạn đông máu nặng, suy tạng sau mổ cắt tử cung do rau bong non, chưa loại trừ tắc mạch ối. Xe cứu thương từ BVĐK Hà Đông tiếp cận vùng đệm của Bệnh viện Bạch Mai, bệnh nhân được chuyển đến trong tình trạng ngừng tuần hoàn. Nhận định đây là một trường hợp sốc nặng, nguy cơ tử vong cao, dây chuyền cấp cứu ngừng tuần hoàn lập tức được khởi động.

Đến 16h20, bệnh nhân xuất hiện ngừng tuần hoàn lần 2. Kíp cấp cứu tiếp tục thực hiện ép tim. 15 phút, 30 phút, 45 phút rồi 60 phút ép liên tục nhưng trái tim của sản phụ vẫn không có nhịp. Sau hơn 120 phút ép tim liên tục của kíp cấp cứu A9, sản phụ tái lập tuần hoàn trở lại. Tuy nhiên, các chỉ số sinh tồn của bệnh nhân vẫn rất bấp bênh, nguy cơ tử vong rất cao.

Đến 14h30’ ngày 7/4, sau khi đã ngừng tất cả các thuốc an thần, sản phụ T đã hoàn toàn tỉnh táo mà không cần đến các máy hỗ trợ hô hấp và một số thiết bị chuyên sâu hỗ trợ tuần hoàn. Lúc này các bác sĩ mời anh Hoàng Văn T, chồng bệnh nhân vào gặp vợ sau 5 ngày thập tử nhất sinh, hai lần chạm lưỡi hái tử thần. Anh T chia sẻ: “5 ngày qua là những chuỗi ngày buồn vui lẫn lộn. Khi bác sĩ thông báo gia đình phải chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất, tôi chỉ biết xin phép bác sĩ cho tôi được ra ngoài, tôi đã khóc một mình khoảng 30 phút, rồi mới gọi điện về báo cho gia đình. Vợ tôi được cứu sống, tôi mừng lắm, tôi xin cảm ơn các bác sĩ của BV Bạch Mai”.

Theo GS.TS Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc BV Bạch Mai, khi hết hạn cách ly, Bệnh viện Bạch Mai chưa tổ chức khám chữa bệnh ngoại trú, chưa tổ chức tái khám. Các hoạt động của bệnh viện sẽ trở lại bình thường vào đầu tháng 5.

“Bệnh viện vẫn hoạt động như hiện nay, điều trị cho bệnh nhân chạy thận nhân tạo, bệnh nhân cấp cứu mà tuyến dưới không có khả năng điều trị. Bệnh viện chưa tổ chức khám chữa bệnh ngoại trú, chưa tổ chức tái khám. Các hoạt động sẽ trở lại bình thường vào đầu tháng 5 tới”, ông Tuấn cho biết./.