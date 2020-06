Cara Delevingne xuất thân trong một gia đình danh giá và giàu có ở London (Anh). Cả hai bên nội ngoại là những nhân vật tiếng tăm trong giới quý tộc, hoàng gia Anh. Cô lớn lên trong biệt thự ở Belgravia – một trong những khu phố đắt nhất thế giới.

Bắt đầu khởi nghiệp còn rất nhỏ, 10 tuổi Cara đã xuất hiện trên tạp chí Vogue của Italy. Cara kể rằng, hôm ấy cô đang học thể dục thì mẹ đến đón và đưa đến một nơi khá đông người đang chụp ảnh. Cô bị đẩy vào chụp và ngước lên nhìn với suy nghĩ “Chuyện quái gì đang xảy ra và cái quái gì trên đầu mình thế?”. Bức ảnh hết sức tự nhiên và đặt dấu mốc đầu tiên cho Cara trong sự nghiệp làm mẫu.

Tuy vậy, sau buổi chụp đó, Cara lại trở lại với việc học hàng ngày, đối mặt với những khủng hoảng tuổi dậy thì và tuyệt nhiên không hề có hứng thú với việc làm mẫu. Phải đến năm 17 tuổi, Cara mới quyết định bỏ học và theo đuổi nghề người mẫu chuyên nghiệp. Cô chia sẻ, đây là công việc bất đắc dĩ phải chọn vì để chứng minh cho cha mẹ thấy là dù bỏ học nhưng cô vẫn có thể kiếm được tiền nuôi sống bản thân.

Cara từng bỏ 1 năm làm việc như “giá treo đồ” – một kiểu người mẫu chụp để giúp bán quần áo cho các trang bán hàng như ASOS, Zara, H&M… Sự nghiệp của Cara thực sự cất cánh khi cô được nhà thiết kế lừng danh Christopher Bailey của hãng Burberry để ý đến hồi năm 2012. Kể từ đó, Cara nhanh chóng nổi lên thành hiện tượng trong làng thời trang thế giới.

Chỉ số hình thể lý tưởng cộng thêm gương mặt ấn tượng và thần thái tự tin mỗi khi biểu diễn đã đưa Cara đến với nhiều sàn diễn nổi tiếng. Người mẫu cao 1,74m từng tham gia vào các chiến dịch quảng bá của H&M, Zara, Chanel, Topshop… sải bước trên sàn diễn của các thương hiệu lớn như: Moschino, Dolce & Gabbana, Fendi, Chanel…

Shiatzy Chen, Moschino, Jason Wu, Oscar de la Renta, Dolce & Gabbana, Fendi, Stella McCartney, Burberry... đều chọn cô làm đại diện. Cô từng lọt Top 100 người làm nên thế kỷ (tạp chí Sunday Time Magazine 2011), Người mẫu của năm tại giải British Fashion Awards (2012), Siêu mẫu triển vọng (2013), Elle Style Awards hạng mục Biểu tượng thời trang mới của năm (2015)...

Nếu những cô gái khác chật vật chen chân vào showbiz bằng cách khoe thân thể, diện những bộ cánh bó sát, mong paparazzi để ý chụp hình thì Cara không cần. Cô thản nhiên làm mặt xấu, đi lên bàn, chạy nhảy rối rít đầy hồn nhiên... Bên trong một siêu mẫu vui vẻ, hoà đồng và luôn tràn ngập màu sắc lại là một cá tính bốc đồng và thậm chí là bất cần.

Cara Delevingne từng chia sẻ trên trang cá nhân rằng: “Tôi chán cái xã hội này khi họ tự cho mình quyền định nghĩa về việc xinh đẹp. Thật là mệt mỏi khi xinh đẹp thì phải có tiêu chuẩn". Và Cara là người phá tan những quy tắc ấy. Cô gợi ra những quy chuẩn mà bình thường người ta chưa bao giờ nghĩ đến. Chỉ đến khi Cara xuất hiện, người ta mới nhận ra muốn sống được như Cara – sống đúng với con người và cá tính của mình.

Khi đang đứng ở đỉnh cao danh vọng của làng thời trang, ở vị thế mà hàng nghìn người mẫu trẻ mơ ước, Cara Delevingne bất ngờ rẽ ngang sang diễn xuất. Cô mạnh mẽ tuyên bố: diễn xuất mới là niềm đam mê số một của mình.

Từ khi còn học trung học, Cara đã làm quen với việc diễn xuất qua nhiều vai nhỏ như trong vở kịch “Jane Eyre”. Cô cũng được thử đóng vai phụ trong “Harry Potter” nhưng không tiến xa. Trong bộ phim “Alice in Wonderland” của đạo diễn Tim Burton, cô đã để vuột vai chính vào tay Mia Wasikowska.

Dù có bước khởi đầu không thuận lợi trong nghiệp diễn, cô vẫn đau đáu tìm kiếm đầy kén chọn một vai diễn trên màn bạc. “Tôi nghĩ mình có thể làm bất kỳ điều gì nhưng khi nhận được kịch bản, tôi thấy mình không thể vào vai những cô gái ngốc nghếch hoặc nói những đoạn hội thoại quá kệch cỡm” – Cara chia sẻ với tờ Variety.

Vai diễn đột phá đến với cô trong bộ phim hài “Paper Towns” (2015), Cara vào vai cô gái dễ thương nhất trong trường. Sự cá tính, tinh nghịch nhưng đầy hồn nhiên, dễ thương mà Cara thể hiện khiến nhiều khán giả khen ngợi. Một năm sau đó, cô giành được suất tham gia vào bom tấn “Suicide Squad” (2016) và được trải nghiệm đóng phim cùng các ngôi sao hạng A như Will Smith, Margot Robbie, Jared Leto và Viola Davis. Mới đây, Cara Delevingne tiếp tục thủ vai chính trong bộ phim viễn tưởng đắt đỏ nhất nước Pháp “Valerian and the City of a Thousand Planets”.

“Chân dài đắt giá nhất làng thời trang” từng phải hứng chịu rất nhiều lời chê bai về diễn xuất của giới chuyên môn. Nhiều người coi thường cô, và cho rằng Cara chỉ là một siêu mẫu lấn sân diễn viên một cách nghiệp dư. Trong suốt những năm qua, Cara chưa từng lên tiếng hay bao biện cho bản thân mà luôn chăm chỉ, nghiêm túc với từng vai diễn. Thái độ tích cực và tài năng đang dần tỏa sáng của cô nhận được sự tán thưởng không chỉ của khán giả mà còn của những người đồng nghiệp.

Orlando Bloom, bạn diễn của Delevingne trong “Carnival Row” cho rằng, Cara là một diễn viên hết sức tích cực: “Cô ấy tự tạo ra sự khác biệt cho mình”. Bloom tin rằng, đó chính là một trong những bí quyết giúp cô trở thành một diễn viên thành công.

Khi không diễn xuất, Cara lại nghiên cứu âm nhạc. Cô có thể chơi trống, guitar, piano, hát, rap, beatbox, và viết nhạc từ lúc 13 tuổi. Cô thích nhạc soul, hip hop, reggae và cũng có ước mơ thành lập một nhãn đĩa riêng cho mình.

Có thể nói, Cara Delevingne là một viên ngọc tỏa sáng ở nhiều khía cạnh và là một trong những chân dài đa tài nhất nước Anh. Không chỉ là siêu mẫu, giờ đây cô còn được nhìn nhận là một diễn viên và là một ca-nhạc sĩ đầy triển vọng.

Ở tuổi 28, Cara Delevingne dường như có được tất cả những gì mình muốn: tiền bạc, danh tiếng và sự nghiệp thành công. Nhưng cuộc sống của “chân dài nước Anh” không phải chỉ có một màu hồng, Cara cũng trải qua những đắng cay trong sự nghiệp, cũng như đối mặt với trầm cảm và vật lộn trong hành trình tìm kiếm con người thật của mình.

Cara từng có rất nhiều bạn trai nhưng cô đặc biệt gắn bó với một cô gái. “Đó là người bạn tốt nhất của tôi, người tôi thực sự gắn kết. Tôi thích cô ấy còn hơn cả cô ấy thích tôi. Tôi nhớ cô ấy đã yêu người khác và điều đó làm trái tim tôi tan vỡ”. Bố mẹ Delevingne chẳng mảy may nghi ngờ về việc con gái mình lại thích phụ nữ.

Ở tuổi 15, Cara đã phải đối mặt với sự đổ vỡ về tình cảm. Vào lúc 17 tuổi, thuốc chống trầm cảm đã không còn tác dụng với Cara. “Tôi căm ghét bản thân mình. Tôi không còn muốn làm gì và lúc nào cũng có suy nghĩ, mình sẽ chết vào lúc nào…”. Khi nhìn lại điều này, cô cho rằng, nỗi đau mà cô phải trải qua một phần là do cô không thể sống cởi mở và luôn giữ kín mọi chuyện trong lòng.

Trong phần lớn cuộc đời, Cara luôn phân vân và mơ hồ về giới tính của mình: “Trong một vài ngày, tôi cảm thấy mình nữ tính, một vài ngày khác, tôi lại thấy mình thật nam tính. Tôi nghĩ rằng mình toàn tính luyến ái” - đồng nghĩa với việc cô bị thu hút bởi mọi giới tính.

Năm 2018, Cara công khai sự linh hoạt về giới tính của mình với người hâm mộ: “Tôi được nuôi dạy theo phong cách truyền thống của một gia đình người Anh. Chúng tôi thường dùng từ “gay” (chỉ người đồng tính) để ám chỉ những gì thật tồi tệ. Tôi không muốn thú nhận giới tính của mình bởi điều đó có thể khiến gia đình thất vọng. Tôi cảm thấy không hạnh phúc và đầy áp lực. Nếu bạn không chấp nhận bản thân và không yêu bản thân mình, dường như bạn không còn tồn tại. Tôi muốn công khai mọi chuyện để mọi người biết tôi là ai”.

Tuy nhiên, ở Hollywood, mọi thứ không bao giờ là dễ dàng. Trong một bài phỏng vấn gần đây, Cara chia sẻ, con đường dẫn đến việc được mọi người chấp thuận của cô gặp rất nhiều trở ngại. Delevingne nhớ lại: “Có một hôm, ông trùm Hollywood Harvey Weinstein gọi cho tôi. Ông ấy nói rằng, tôi không thể vừa cặp kè với một cô gái lại vừa là diễn viên”.

Nhưng mặc cho những lời dè bỉu, khinh thị, coi thường... Cara Delevingne vẫn muốn được là chính mình. Giờ đây, cô tự hào là một nữ diễn viên có thể đi ra ngoài dạo chơi với bạn gái trước ống kính paparazzi mà vẫn không ảnh hưởng đến sự nghiệp. Quan trọng hơn, với hơn 45 triệu người theo dõi trên Instagram, Cara Delevingne đã sử dụng tầm ảnh hưởng của mình để thúc đẩy việc thấu hiểu và cảm thông với những người LGBTQ+ (Đồng tính, song tính, chuyển giới, giới tính không rõ ràng).

Cô cũng đã đóng góp 1 triệu USD cho The Trevor Project – một tổ chức phi chính phủ nhằm ngăn chặn những người đồng tính và giới tính không rõ ràng tự tử. Sam Gold, quản lý của The Trevor Project chia sẻ: “Cô ấy đã giúp đỡ rất nhiều. Tôi biết nhiều thanh niên đã có được nguồn cảm hứng mỗi ngày từ những thần tượng của họ như Delevingne”.

Năm 2019, Cara Delevingne được nhận giải thưởng Anh hùng tại TrevorLIVE Gala - sự kiện tôn vinh những cá nhân xuất sắc của cộng đồng LGBTQ+. Đồng thời xuất bản một cuốn sách mang tên “Mirror, Mirror” nói về cuộc sống khó khăn của những người trẻ./.